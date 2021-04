Juventus-Genoa 3-1: Kulusevski, Morata e McKennie consolidano il terzo posto bianconero

Pubblicità

TORINO – La Juve ha messo da parte altri tre punti e consolidato il terzo posto in classifica, ma anche mosso dei passi all’indietro, perché per battere il Genoa, inesistente per 45′, si è dovuta perdere in 20′ di paura, regalando la prima metà del secondo tempo a un avversario che sembrava già sulla strada verso casa. Alla fine il 3-1 – firmato dai gol di Kulusevski Morata, Scamacca e McKennie – è rotondo ma non rassicurante. Ronaldo ha raggiunto gli spogliatoi scuro in volto, togliendosi la maglia con stizza. Domenica ci sarà Atalanta-Juventus: buona parte delle speranze bianconere di Champions dipenderanno da quella sfida.

<<La cronaca della gara>>

Primo tempo in discesa

La partita è stata una strada spianata, anche se poi la Juve se l’è rimessa in salita da sola. Dopo 4′ era già in vantaggio: Cuadrado è scappato sulla destra allo svagato Rovella (all’andata, in un’azione quasi identica il futuro juventino aveva steso in area il colombiano) e ha servito il liberissimo Kulusevski, in quale ha colpito di prima intenzione con un sinistro a giro sul quale Perin è rimasto quasi immobile. La Juve ha mantenuto senza problemi il controllo della faccende in campo, anche perché il Genoa non metteva troppa pressione né ai portatori di palla né in marcatura. I soli ad azzardare qualche iniziativa erano Pandev e Zappacosta, ma la Juve ha potuto continuare ad affondare i colpi con un certa comodità, come quando ha segnato il 2-0, già al 22′: Radovanovic si è fatto rubare palla da Chiesa concedendo al bianconero cinquanta metri di campo spalancato. Il diagonale di Chiesa è stato respinto da Perin, ma a completare l’azione c’erano altre due juventini: Ronaldo ha incredibilmente sbagliato la ribattuta da due passi colpendo il palo, mentre Morata non ha fallito il colpo di grazia.

La Juve ha approfittato della comodità del peggio per giocare un calcio leggero, allegro, spensierato anche se non troppo incisivo: di fatto, soltanto Kulusevski (37′) si è reso pericoloso con un sinistro da fuori, mentre il Genoa si è finalmente fatto vivo dalle parti Szczesny grazie a Scamacca, che pochi secondi prima dell’intervallo è sgusciato tra De Ligt e Chiellini calciando poi sul portiere, in uscita disperata e tempestiva.

La svolta Scamacca

Quell’episodio ha probabilmente cambiato il match insieme ai cambi operati nella ripresa: Pjaca e Ghiglione hanno dato una sferzata al Genoa, mentre l’uscita di Cuadrado, che Pirlo ha sostituito per prudenza (era ammonito), ha tolto verve alla Juve, che si è trovata a passare una mezzora di inaudita sofferenza. I bianconeri hanno perso ogni concetto di gioco lasciando l’iniziativa e restituendo coraggio al Genoa, che ha subito riaperto la partita con un colpo di testa di Scamacca, marcato flebilmente da De Ligt, su corner di Rovella. L’angolo se l’era guadagnato Ghiglione: è stato il primo segno degli equilibri che si stavano spostando. Da lì in avanti il Genoa ha comandato le operazioni arrivando a un niente dal pari con Pjaca, che nel giro di un minuto, attorno all’11’, ha prima impegnato severamente Szczesny e poi, dopo essersi liberato Chiellini, ha chiuso con un destro scentrato da posizione favorevolissima.

McKennie scaccia la paura

La Juve con la paura addosso è almeno riuscita a rilanciare qualche contropiede co Ronaldo e Chiesa, ma la realtà è che la prevalenza del Genoa si è allentata quando Ballardini ha tolto l’uomo più pericoloso, Scamacca, per inserire un centrocampista, Melegoni: probabilmente voleva restituire equilibrio a una squadra che lo stava perdendo, fatto sta che nell’azione successiva i rossoblù si sono piazzati malissimo su un lancio dalle retrovie di Danilo che ha spedito McKennie in beata solitudine davanti a Perin. L’americano si è mantenuto freddo e non ha fallito. La partita è di fatto finita alla mezzora, quando il Genoa ha perso per infortunio Zappacosta ed è rimasto in dieci. Un paio di parate di Perin hanno evitato che il punteggio assumesse dimensioni ingiustificate.

Juventus (4-4-2): Szczesny – Cuadrado (1′ st Alex Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo – Kulusevski (23′ st McKennie), Bentancur, Rabiot (39′ st Ramsey), Chiesa (29′ st Arthur) – Morata (23′ st Dybala), Ronaldo. All.: Pirlo.

Genoa (3-5-2): Perin – Masiello, Radovanovic, Criscito – Biraschi (1′ st Ghiglione), Behrami (1′ st Pjaca), Badelj, Rovella (18′ st Zajc), Zappacosta – Scamacca (25′ st Melegoni), Pandev (18′ st Shomurodov). All.: Ballardini.

Arbitro: Di Bello.

Reti: 4′ pt Kulusevski, 22′ pt Morata, 4′ st Scamacca, 25′ st McKennie

Note: ammoniti Cuadrado, Kulusevski, Behrami, Rovella, Criscito, Alex Sandro.





