Juventus-Lazio 3-1, Rabiot e Morata ribaltano i biancocelesti

TORINO – Per lo scudetto potrebbe essere troppo tardi ma intanto la Juve non molla. Si scrolla di dosso una delle pretendenti alla corsa Champios, piegando 3-1 in rimonta la Lazio, e mantiene la pressione sull’Inter. Il 7° successo di fila in campionato allo Stadium conferma il carattere di una squadra in crescita, malgrado le difficoltà. C’era il timore di un calo di tensione in vista del fondamentale ritorno con il Porto, c’era la possibilità di un disagio tattico viste le tante novità proposte da Pirlo, c’era il pericolo di una serata storta dopo una partenza sbagliata. Invece la Juve ha assorbito tutto con grande calma, ha reagito con determinazione e coraggio e, alla fine, ha portato a casa tre punti d’oro che fanno soprattutto morale.

<<La cronaca della gara>>

La notte di Morata

Nel giorno dell’assordante assenza dal 1′ di Ronaldo (seconda volta in stagione) ha pensato Morata a togliere le castagne dal fuoco a Pirlo con una doppietta in 3′ che, di fatto, ha deciso la partita. La Lazio può recriminare per non aver chiuso i conti nel primo tempo, quando ne ha avuto l’opportunità, e per non essere riuscita a tornare in vantaggio in avvio di ripresa. Ma l’approccio può far ben sperare Inzaghi. Per rientrare in corsa per il 4° posto c’è ancora tempo.

Pirlo lascia a riposo Ronaldo e stravolge la Juve

Vista l’imminente gara con il Porto, Pirlo ha deciso di non rischiare in avvio Ronaldo, restituendo una maglia da titolare a Morata. Poi, rispetto alla gara con lo Spezia, ha cambiato molto proponendo un inedito 4-4-1-1. Sfruttando il recupero di Cuadrado ha alzato Danilo a centrocampo confermando Alex Sandro centrale. Poi ha messo Bernardeschi a fare il terzino sinistro con Chiesa piazzato danti a lui. Ha chiesto a Kulusevski il sacrificio di tornare a fare il tornante destro e, infine, ha messo Ramsey a sostegno di Morata. Sul fonte opposto Inzaghi ha deciso di arretrare Marusic tra i tre di difesa al posto di Patric e poi ha cambiato gli esterni di centrocampo: a destra, al posto dell’infortunato Lazzari, ha messo Lulic dando una chance, dalla parte opposta, a Fares.

Correa illude la Lazio

Le tante novità tattiche hanno disorientato la Juve che ha avuto un approccio sbagliato, consentendo alla Lazio di pungere per vie centrali. I biancocelesti hanno sfiorato per due volte il bersaglio con Fares e con Milinkovic-Savic su punizione e, al 14′, sono passati con Correa che, inavvertitamente lanciato verso la porta da un retropassaggio errato di Kulusevski, ha spiazzato Szczesny con un preciso destro rasoterra sul primo palo. La Lazio ha insisto ma non ha avuto il cinismo per raddoppiare con altre due conclusioni dal limite di Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Rabiot pareggia i conti

Un rigore reclamato per un tocco di braccio largo di Hoedt in area dopo una scivolata di Acerbi (tocco ritenuto ravvicinato per palla inaspettata sia da Massa che da Di Bello al Var) è servito comunque alla Juve per avere la necessaria scarica di adrenalina per accendersi. Dopo poco è arrivata la prima conclusione pericolosa (un colpo di testa di Morata di un soffio a lato su punizione-cross di Bernardeschi) e al 39′ è giunto il pari, siglato da Rabiot, bravo a inserirsi in area su un lancio smarcante di Morata e a freddare un incerto Reina con un forte sinistro sul primo palo. La Lazio ha reagito alla grande, siorando il nuovo vantaggio prima dell’intervallo con un altro sinistro da fuori di Fares.

Traversa di Milinkovic-Savic

Nella ripresa la Juve è rientrata con ben altro piglio e ha subito impegnato Reina con Chiesa. La Lazio non si è impressionata e ha risposto per le rime spaventando Szczesny con una serpentina in area di Correa e con un colpo di nuca di Milinkovic-Savic, su lancio di Luis Alberto, che si è stampato sulla traversa. Inzaghi ha deciso di togliere Lulic e Leiva per inserire forze fresche (Patric e Escalante) ma la mossa non lo ha premiato.

Morata chiude i conti con una doppietta in 3′

Al primo affondo, infatti, la Juve ha segnato il 2-1 con un perfetto contropiede Chiesa-Morata concluso dallo spagnolo con un gran sinistro sotto l’incrocio. La Lazio ha accusato il colpo e, 3′ dopo, ha concesso il rigore del 3-1, complice un ingenuo fallo di Milinkovic-Savic ai danni di Ramsey, spalle alla porta. Morata ha ringraziato e approfittato dell’occasione per tornare a segnare una doppietta dopo 8 mesi. La gara, di fatto, si è chiusa qui malgrado gli sporadici tentativi della Lazio di tentare di riaprila con le conclusioni di Immobile, Correa e Fares. Pirlo, nel finale, ne ha approfittato per far regalare 20′ a Ronaldo e per far riassaporare il terreno di gioco ad Arthur e a Bonucci. La Juve, insomma, c’è ed è pronta per tentare la rimonta martedì sera: il Porto è avvisato.

JUVENTUS-LAZIO 3-1 (1-1)

Juventus (4-4-1-1): Szczesny; Cuadrado (25′ st Arthur), Demiral, Alex Sandro, Bernardeschi; Kulusevski (47′ st Di Pardo), Danilo, Rabiot; Chiesa (37′ st Bonucci); Ramsey (25′ st McKennie); Morata (25′ st Ronaldo) (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 37 Dragusin, 41 Fagioli, 51 Peeters, 58 Aké, 59 De Marino). All. Pirlo.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic (37′ st Pereira A.), Hoedt, Acerbi; Lulic (9′ st Patric), Milinkovic, Leiva (9′ st Escalante), Luis Alberto (37′ st Caicedo), Fares; Correa, Immobile (37′ st Muriqi) (1 Strakosha, 81 Pereira G., 16 Parolo, 32 Cataldi, 37 Musacchio, 45 Shehu, 92 Akpa Akpro). All. Inzaghi.

Arbitro: Massa di Imperia.

Reti: nel pt 14′ Correa, 38′ Rabiot; nel st 12′ e 15′ rig. Morata.

Angoli: 4-4.

Recupero: 0′ e 3′.

Ammoniti: Acerbi per fallo di gioco.





