Juventus, Pirlo: “Contro il Parma torna Ronaldo, dall’inizio anche Dybala”

È arrivata alla vigilia della sfida con il Parma la negatività di Federico Bernardeschi, positivo al Covid dallo scorso 6 aprile in seguito al focolaio scoppiato nel ritiro della Nazionale. Ad annunciare la doppia negatività al tampone molecolare è stata la stessa Juventus su Twitter: il calciatore è guarito e non sarà più sottoposto al regime di isolamento, unendosi al resto della squadra domani mattina a poche ore dal calcio d’inizio del turno infrasettimanale. Alla vigilia della sfida con i ducali Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa.

Andrea Pirlo, come sta la squadra dopo Bergamo? Farà tante rotazioni nel match con il Parma?

“La squadra sta abbastanza bene, stiamo recuperando da domenica, abbiamo speso tanto dal punto di vista fisico. Ho in testa alcune rotazioni ma non farò tanti cambi”.

Nell’arco della stagione si è detto che il difetto della Juve sia stata la mancanza di regolarità. Domani arriva il Parma penultimo: i discorsi sulla Superlega e i tanti infortuni sono fattori di rischio?

“No, perché siamo ben proiettati al presente, alla partita di domani sera con il Parma che è fondamentale dopo la sconfitta con l’Atalanta. Partita importantissima, il Parma non sta attraversando un bellissimo momento ma sta facendo bene nonostante i risultati, dobbiamo approcciarla nel migliore dei modi”.

L’argomento Superlega può influire sulla concentrazione?

“No, siamo concentrati sul presente e sulla qualificazione in Champions. Quello di cui si parla è un progetto futuro, stamattina è venuto il presidente per parlarci di questa cosa. Siamo sereni e il presidente è in prima linea nella presentazione di questa lega, ma noi pensiamo alla Champions”.

Cosa pensa della Superlega?

“Uno sviluppo per il mondo del calcio, ci sono stati tanti cambiamenti, è cambiato il modo di giocare così come è cambiata la Champions. Ma non sono io la persona più adatta, il presidente è in prima linea e saprà spiegare meglio. Noi siamo concentrati sul presente e sulla qualificazione alla Champions League”.

Toccherà a Buffon e Ronaldo? Come sta Dybala?

“Ci saranno Ronaldo e Buffon, credo anche Dybala perché penso abbia bisogno di giocare, meglio dargli continuità per trovare la condizione e sono contento della sua prestazione con l’Atalanta. Era tanto che non giocava ma ha dimostrato di essere in un buono stato di forma”.

La sconfitta di Bergamo ha avuto un impatto psicologico sulla squadra?

“No, la squadra era delusa dopo la partita ma fiduciosa, i ragazzi erano convinti di aver fatto una buona gara. L’Atalanta ha sempre schiacciato le altre squadre ma noi abbiamo giocato una buona gara. Erano fiduciosi per quanto arrabbiati per non aver conquistato i tre punti”.

Quanto pesa l’assenza di Chiesa?

“Ha avuto un problema muscolare che valuteremo in questi giorni. Lui è un giocatore importante, ne sono mancati tanti durante la stagione. Non ci sarà Chiesa ma ci sarà qualcun’altro”.

Negli ultimi tempi ha sentito più lontano Agnelli visto che si è dedicato ad altro? Cosa vi ha detto sulla Superlega questa mattina?

“Non l’ho sentito lontano, perché lo vediamo quasi tutti i giorni, si è sempre dimostrato vicino alla squadra e lo sento dopo le partite. È sempre stato presente, gli uffici sono di fronte e passa a vedere come va. Ci ha spiegato cos’è questo progetto a grandi linee, ci ha dato grande fiducia ma ci ha detto che la cosa più importante è continuare nel nostro lavoro perché la Champions è da conquistare sul campo”.

Come l’hanno percepita i giocatori?

“Lui l’ha spiegata e l’hanno recepita come è giusto. È solo un progetto, il calcio va avanti e devono concentrarsi sul presente che si chiama Parma”.

Come ha trovato Morata e Arthur dal punto di vista mentale?

“Bene, Morata era stanco per la partitura intensa, Arthur non è entrato al meglio, preferisce iniziare la partita per prendere il ritmo. Ho parlato con lui, è sereno, ha voglia di giocare e domani potrebbe essere la partite per rimetterlo in campo”.

Domenica avete subito gol con un tiro da fuori. C’è qualcuno nella sua rosa che potrebbe tirare di più? Lo chiede mai?

“Si, lo chiedo spesso e Rabiot ci ha provato un paio di volte ma è stato rimpallato. Lui ha un ottimo tiro e potrebbe provare di più, la soluzione del tiro da fuori può essere utile con squadre che si chiudono”.

A che punto è il percorso di crescita di Fagioli e Dragusin? Correia come lo vede?

“Questi tre son rimasti nell’Under 23 a causa di una positività che ha creato la bolla. Felix si sta allenando molto bene, è bravo tecnicamente e nell’uno contro uno, potrà essere utile nelle prossime gare”.

Nelle rotazioni può rientrare Kulusevski?

“Può partire dall’inizio anche lui, sta bene, le ultime gare le ha fatte bene. Valuteremo in base a chi ha recuperato”.

Pensa che la sua permanenza alla Juve sia legata al finale di campionato e alla Coppa Italia?

“Non penso a niente, penso solo a finire bene la stagione. L’obiettivo è cercare di portare la Juve nelle prime quattro e vincere la Coppa Italia. Poi valuterà la società, sono concentrato per chiudere al meglio ed essere qua l’anno prossimo”.

Se la Juve non fosse stata nelle 12 sarebbe cambiata la sua valutazione sulla Superlega?

“Sono state fatte valutazioni, è solo un progetto iniziale e non sono io a doverne parlare. Sono fiducioso perché abbiamo un presidente all’avanguardia quindi giusto che sia lui a parlarne”.





