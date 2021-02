Juventus-Roma 2-0, Ronaldo trascina i bianconeri al terzo posto

Pubblicità

TORINO – La Juve prosegue il suo momento magico. Con un gol per tempo vince agevolmente (2-0) lo scontro diretto con la Roma, infila il 6° successo di fila tra campionato e coppa e si porta da sola al 3° posto. I bianconeri si sono imposti con una gara tatticamente perfetta: hanno chiuso alla perfezione tutti gli spazi e hanno cinicamente colpito alla prima occasione di entrambi i tempi. Non sarà una Juve spettacolare ma è decisamente solida. Lo certifica il solo gol subito negli ultimi 578′. Un miglioramento che, non a caso, arriva di pari passo con la crescita di forma di Chiellini.

<<La cronaca della gara>>

Roma, è mancata l’incisività

La Roma torna a casa a capo chino malgrado una prova discreta sul piano del gioco. Stavolta non è mancata la personalità al cospetto di una grande quanto, piuttosto, l’incisività. I giallorossi hanno pagato l’assenza di un trequartista puro, come Pellegrini o Pedro, che avrebbe potuto dare sicuramente maggiori alternative alla manovra d’attacco. Il ritorno di Dzeko, rientrato nella ripresa, e l’inserimento di El Shaarawy però, in tal senso, dovrebbero dare a Fonseca una mano per riprendere la corsa verso la Champions.

Juventus, Pirlo: “Gara studiata bene, siamo stati perfetti” 06 Febbraio 2021

Pirlo rilancia Sandro, Fonseca con Cristante trequartista

Pirlo, dopo aver fatto turnover contro l’Inter in coppa Italia, ha riproposto per nove undicesimi la squadra che ha vinto a Marassi con la Samp. In difesa ha dato un turno di riposo a Cuadrado, spostando Danilo a destra e inserendo Alex Sandro a sinistra, mentre a centrocampo ha messo Rabiot al posto dello squalificato Bentancur. Poi ha deciso di invertire le posizioni di Chiesa e McKennie, riportando l’azzurro a destra e lo statunitense a sinistra. Sul fronte opposto Fonseca, privo dell’infortunato Smalling e all’appiedato Pellegrini, ha confermato il 3-4-2-1 inserendo Kumbulla dal 1′ e piazzando Cristante sulla trequarti.

Roma, Fonseca: “Non mi aspettavo una Juve così, siamo mancati nell’ultimo passaggio” 06 Febbraio 2021

Ronaldo, gol e traversa

La Juve, sorniona, ha lasciato l’iniziativa agli avversari, stando attenta a non concedere spazio alle proprie spalle e al 13′, alla prima occasione, ha cinicamente colpito di rimessa: Sandro ha servito in area Morata, bravo a smarcare al limite Ronaldo che ha controllato e, con un chirurgico sinistro in diagonale, ha infilato il pallone nell’angolo basso. La Roma ha ripreso a macinare gioco e per tre volte ha accarezzato il pari: prima con un destro di Cristante dal limite che ha sfiorato l’incrocio e poi con due conclusioni volanti, su calcio d’angolo, di Mancini. La Juve non è rimasta a guardare e in due circostanze è andata vicina al 2-0, sfruttando le verticalizzazioni di Ronaldo: il portoghese prima ha colpito una clamorosa traversa interna su altro assist di Morata poi si è visto deviare in tuffo da Lopez un bel destro di controbalzo.

Tattica e spietata, la Juventus non concede più un metro di Maurizio Crosetti 06 Febbraio 2021

Cuadrado e Kulusevski entrano e confezionano il 2-0

La Roma nella ripresa ha ricominciato la sua lunga fitta di passaggi ma ha continuato a faticare a trovare il varco giusto per infilare l’ultimo passaggio. Fonseca ha cercato di cambiare qualcosa buttando contemporaneamente nella mischia Dzeko, Casrles Perez e Diawara e alla fine, al 67′, un tiro in porta è arrivato: il sinistro al volo dal limite di Perez su torre di Dzeko, però, non ha sorpreso Szczesny. Pirlo ha risposto inserendo Cuadrado e Kulusevski per McKennie e Morata e la Juve ha immediatamente raddoppiato (69′). Il colombiano ha dato la palla col tempo giusto in area allo svedese, bravo a girarla di prima in mezzo: Ibanez, nel tentativo di anticipare Ronaldo, ha infilato la palla in scivolata nella propria porta. La gara, di fatto, si è chiusa qui: la Roma, infatti, ha continuato generosamente ad attaccare fino in fondo ma senza pungere. La Juve, così, sorride e porta a casa un altro successo fondamentale per la crescita dell’autostima. Tre punti che rappresentano una grande iniezione di fiducia in vista della gara di ritorno in coppa contro l’Inter.

JUVENTUS-ROMA 2-0 (1-0)

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (40′ st Demiral), Chiellini, Alex Sandro (40′ st De Ligt); Chiesa (36′ st Bernardeschi), Arthur, Rabiot, McKennie (20′ st Cuadrado); Morata (20′ st Kulusevski), Ronaldo (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 51 Peeters). All. Pirlo.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp (31′ st Peres), Veretout, Villar (18′ st Diawara), Spinazzola; Mkhitaryan, Cristante (18′ st Perez); Mayoral (18′ st Dzeko) (83 Mirante, 87 Fuzato, 18 Santon, 27 Pastore, 54 Ciervo, 61 Calafiori). All. Fonseca.

Arbitro: Orsato di Schio.

Reti: nel pt 13′ Ronaldo, nel st 25′ aut. Ibanez.

Angoli: 9-2 per la Roma.

Recupero: 1′ e 5′.

Ammoniti: Mancini, Arthur e Kumbulla per gioco falloso, Ronaldo per proteste.





