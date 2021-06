Juventus Women, è nata la figlia di Lina Hurtig e Lisa Lantz

TORINO – “Benvenuta nella nostra famiglia, piccolina”. Un post su Instagram poco prima dell’ora di cena ha annunciato la nascita della figlia di Lina Hurtig, calciatrice svedese della Juventus Women, e della moglie Lisa Lantz. La gravidanza era stata annunciata al grande pubblico con una bella intervista pubblicata, qualche mese fa, sul sito della società bianconera: scelta che aveva provocato, oltre alle naturali congratulazioni, anche qualche commento volgare e offensivo. La nascita della bambina è stata accolta dalla gioia delle compagne di squadra e di tifose e tifosi sul profilo personale di Lina Hurtig, che ha postato anche una foto mentre bacia la figlia.

Gli insulti sui social

Diversa l’accoglienza di alcuni sulle pagine social della Juventus: oltre ai tanti messaggi di auguri, sono comparsi commenti ingiuriosi, ironici e allusivi, alcuni anche inspiegabili: “Ecco perché abbiamo perso 7 finali di Champions”.

Lista di commenti depurata dal lavoro degli amministratori dei profili social bianconeri, che hanno cancellato quelli più offensivi risparmiando gli altri.

Il bacio di Mondiali

Le due calciatrici si sono conosciute ai tempi del Linkopigs, formazione scandinava di serie A: dopo aver iniziato a frequentarsi nel 2014, è arrivata anche la proposta di matrimonio e la cerimonia ristretta a quattro invitati: loro e i due testimoni. Il loro bacio in diretta ai Mondiali in Francia nel 2019 per festeggiare la vittoria della Svezia contro la Thaliandia divenne virale: “Ho visto Lisa tra il pubblico e volevo festeggiare la vittoria con mia moglie” spiegò in seguito Lina Hurtig.