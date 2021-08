Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/mondo/kabul-cade-in-mano-ai-talebani-e-l-inviata-della-cnn-da-un-giorno-all-altro-cambia-abito/394024/394735?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/mondo/kabul-cade-in-mano-ai-talebani-e-l-inviata-della-cnn-da-un-giorno-all-altro-cambia-abito/394024/394735&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Kabul cade in mano ai talebani e l’audience internazionale ha potuto percepire la svolta anche dal rapido cambio d’abito, in ventiquattro ore, della chief corrispondent dall’ Afghanistan, Clarissa Ward. Il giorno prima, vestita in modo occidentale, a chi le chiedeva da studio cosa poteva capitare anche a lei come giornalista, Ward rispondeva che la Cnn stava contattando i talebani i quali comunque avevano assicurato protezione al loro lavoro di giornalisti. Ma inevitabilemente, il giorno dopo, l’impatto con la folla dei miliziani, consiglia prudenza in strada e la stessa giornalista è costretta vestire in modo più tradizionale, come racconta nella sua corrispondenza: “Ho visto che le poche donne che circolano in strada ora tentano di vestire in modo più tradizionale e ho visto molti più burqa oggi di quanti non ne avessi visti fino ad ora. Ovviamente – conclude Ward – anche io mi sono vestita in modo più tradizionale, oggi, rispetto a come vestivo fino a ieri”





Go to Source

Tweet Share Pinterest