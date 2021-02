Kashmir, il padre che si scava la tomba per protesta contro l’esercito: “Ridatemi il corpo di mio figlio, o mi seppellisco vivo”

Pubblicità

PULWAMA (Kashmir indiano) – Quel freddo giorno di dicembre in un villaggio del Kashmir meridionale Mushtaq Ahmad Wani, 45 anni, non immaginava che il piatto di riso e verdure mangiato assieme al figlio diciassettenne, Ather Mushtaq, sarebbe stato il loro ultimo pasto insieme. La mattina dopo, Ather, in procinto di sostenere gli esami dell’ultimo anno delle superiori nel Kashmir sotto amministrazione indiana, andò a trovare un amico che abitava a circa 10 km di distanza da casa sua.

Foto di Mugais Malik

Nel pomeriggio chiamò la madre per avvisarla che, se avesse fatto tardi, si sarebbe fermato a dormire lì. “Che Dio ti protegga”, disse la madre chiudendo la telefonata. Dopo un’ora i familiari cercarono di contattare Ather sul cellulare, che risultava spento. Non si preoccuparono più di tanto, presumendo che fosse scarico. La mattina successiva, Wani, commerciante di frutta, mentre stava rientrando a casa dall’aeroporto di Srinagar dove era andato per incontrare un cliente provò di nuovo a chiamare il figlio, senza successo. Il padre cominciò a preoccuparsi sul serio perché Ather non era mai stato così a lungo irraggiungibile.

Prima di mettersi in moto per rintracciarlo ricevette una chiamata da una stazione di polizia locale e un agente gli chiese dove si trovasse Ather. “Ero stupito di quella domanda. L’agente mi disse poi di mandargli una foto di Ather. Gli chiesi il motivo ma non rispose e attaccò”, ricorda Wani. Giunto a casa, a quasi 40 chilometri di distanza dalla capitale estiva del Kashmir, trovò i compaesani riuniti nel cortile di casa sua. Tremando chiese cos’era successo. “Ather è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco a Srinagar. Dobbiamo andare alla centrale di polizia di Srinagar”, lo informò il fratello maggiore con voce rotta.

La notizia lo devastò, non si reggeva in piedi. Tutta la famiglia assieme a parecchi abitanti del villaggio si recò a Srinagar, dove dopo molte suppliche Wani fu ammesso a vedere il corpo del figlio, steso su una barella. “Era nudo, dentro un sacco di plastica, sul petto e sull’addome i segni delle pallottole. Non riuscivo a credere che quel corpo appartenesse a mio figlio, il ragazzo che avevo visto la mattina prima” ha detto Wani in lacrime a Repubblica.

Ather era uno dei tre giovani uccisi a Srinagar in quello che la polizia ha definito un conflitto a fuoco. Il 30 dicembre 2020, le forze governative hanno ucciso tre persone, identificate in seguito dalle famiglie come ‘civili innocenti”: Wani, studente dell’ultimo anno delle superiori di Bellow, Aijaz Ganaie, un diplomato di Putrigam, località appartenenti entrambe al distretto di Pulwama, e a Zubair Lone, falegname di Turkwangam Shopian.

Il giorno del conflitto a fuoco H. S. Sahi, comandante della Kilo Force, (unità di controinsurrezione dell’esercito indiano, ndt) ha dichiarato che “i tre militanti uccisi nello scontro a fuoco a Lawaypora, alla periferia di Srinagar, stavano progettando un grande attentato”. Ma le famiglie dei tre ne sostengono la piena innocenza e chiedono la restituzione dei corpi.

Il 31 dicembre mentre il mondo attendeva lo scoccare della mezzanotte per festeggiare il nuovo anno le famiglie dei tre giovani hanno inscenato una protesta davanti alla centrale di polizia di Srinagar. “Ho chiesto di riavere il corpo di mio figlio, ma non hanno ascoltato le mie suppliche e lo hanno caricato su un mezzo della polizia”, racconta Wani. Ather è sepolto a Sonamarg, a 110 chilometri di distanza dal suo villaggio.

La regione del Kashmir, a maggioranza musulmana, è incuneata tra India e Pakistan ed è nota tanto per le bellezze naturali quanto per le manovre militari che vedono contrapposti due eserciti. Il territorio himalayano è conteso tra India e Pakistan dalla fine del dominio coloniale britannico nel 1947, ed è stato oggetto di due delle tre guerre combattute da queste potenze nucleari. Entrambe rivendicano pieni poteri sulla regione ma la governano solo in parte; gli scontri ai confini sono pane quotidiano.

Aspetterò finchè avrò vita

Mushtaq e i suoi familiari hanno seguito il mezzo della polizia fino a Sonamarg. Dallo scoppio della pandemia in Kashmir, nel marzo scorso, tutti i corpi dei militanti sono stati sepolti in un’area remota, lontano dai luoghi d’origine, costantemente sotto sorveglianza armata. Ad un posto di blocco durante il tragitto i familiari sono stati fermati, impedendo loro il passaggio. Wani e la moglie si sono avviati a piedi verso il cimitero in cui veniva portato il figlio. La destinazione si trovava a circa 30 chilometri dal posto di blocco.

Era ormai scesa la notte, Wani ha dovuto usare la torcia per dare un ultimo sguardo al figlio. Lo ha deposto in una fossa che a sua detta non era una vera e propria tomba, tenendo la torcia tra i denti. Le forze dell’ordine hanno impedito ai familiari di piangere il defunto.

“Ogni volta che entro in questa stanza ho l’impressione che mio figlio mi raggiunga. Mi sembra di vederlo a volte dalla finestra, o seduto accanto a me. Nel giro di due ore l’esercito me lo ha strappato” ha detto Wani il 23 gennaio, circondato da parenti e vicini in lutto. Sono trascorse quattordici notti strazianti. Col cuore colmo di dolore Wani ha scavato una tomba nel luogo in cui sono sepolti i suoi antenati al villaggio, chiedendo alle autorità di restituirgli il corpo per poterlo seppellire secondo i riti religiosi, altrimenti sarà lui a seppellirsi vivo nella fossa. “Rivoglio il corpo di mio figlio. Anche se me lo restituiranno la notte e mi imporranno di non farne parola con nessuno, perché temono che un funerale richiami grande partecipazione, rivoglio il corpo per poter fare offerte sulla sua tomba nelle ricorrenze religiose”.

Foto di Mugais Malik

Le autorità indiane adducono la pandemia da coronavirus come motivo per negare ai familiari la restituzione dei corpi dei militanti uccisi. Ma molti in Kashmir la considerano una misura di repressione politica, più che di contenimento del virus. Come dice Gowhar Geelani, giornalista e analista politico, “in Kashmir viene negato il lutto, negata la degna sepoltura. Tutto ciò avrà conseguenze devastanti nel prossimo futuro”.



Le forze governative sostengono che la negata restituzione dei corpi tende a impedire un’esaltazione della militanza armata, ma i fatti dimostrano il contrario. Stando ai dati il reclutamento nelle file dei ribelli non ha subito flessioni da quando le autorità hanno preso questa decisione impopolare. Geelani sostiene inoltre che vietare i funerali e impedire una degna sepoltura rappresenta una violazione del diritto internazionale.

Il 16 gennaio Wani è tornato a lanciare un accorato appello attraverso un video diventato virale sui social, in cui chiede alle persone di radunarsi davanti alla tomba che ha scavato per il figlio nel villaggio natio nel distretto di Pulwama nel Kashmir meridionale, portando un drappo nero in segno di protesta contro lo Stato. “Lotterò contro l’ingiustizia fino in fondo. Domani ciascuno di noi sarà chiamato a rispondere davanti a Dio se si è schierato contro l’oppressione oppure no” dice Wani nel video.

Ora la neve copre la tomba di Ather, e il padre spera che quando si sarà sciolta riceverà il corpo di suo figlio e potrà seppellirlo assieme agli antenati.

(Traduzione di Emilia Benghi)





