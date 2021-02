Khashoggi, “Il principe saudita approvò un piano per ucciderlo o catturarlo”. Il report Usa

Gli Stati Uniti hanno diffuso un rapporto sull’omicidio del giornalista e blogger Jamal Khashoggi – assassinato nel colsolato saudita a Istanbul nel 2018 – in cui si legge che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman “ha approvato un piano per ucciderlo o catturarlo”. Tra le informazioni si legge anche che “gli agenti non avrebbero eseguito interventi sul giornalista senza l’autorizzazione superiore”.

“Basiamo questa valutazione – si legge nel rapporto – sul controllo del principe saudita sul processo decisionale nel regno, sul diretto coinvolgimento di un consigliere chiave e di membri della cerchia di Mohammed bin Salman nell’operazione, sul sostegno del principe ereditario all’uso di misure violente per silenziare il dissenso all’estero, incluso Khashoggi”.

Nel documento dell’intelligence si afferma anche che Mbs vedeva il giornalista dissidente come una minaccia al regno e sostenne ampiamente l’uso della violenza se necessario per metterlo a tacere. Il rapporto elenca 21 persone che gli 007 americani ritengono con “alta fiducia” complici o responsabili per la morte del giornalista.

Il rapporto è stato pubblicato poche ore dopo la telefonata del presidente americano Joe Biden al re Salman dell’Arabia Saudita, padre di Mohammed bin Salman.