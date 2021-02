Kim Kardashian divorzia dal marito Kanye West

Pubblicità

Kim Kardashian chiede il divorzio da Kanye West dopo sei anni e mezzo di matrimonio. Lo riporta il New York Post, secondo il quale il legale di Kim, Laura Wasser, ha depositato i documenti necessari per la separazione presso la Corte Superiore di Los Angeles.

Si starebbe quindi per concludere una delle unioni più famose degli ultimi anni, tra l’imprenditrice e superstar dei reality (celebre in particolare per la serie televisiva Al passo con i Kardashian) e il rapper vincitore di 21 Grammy e mega-magnate della moda. Lui, 43 anni, è al primo matrimonio, mentre lei, 40 anni, è al terzo.

I due condividono un patrimonio stellare: più di due miliardi netti di dollari, secondo Forbes.

Secondo il sito web Tmz, che ha citato fonti non identificate, la separazione è amichevole e Kardashian ha chiesto la custodia congiunta dei loro quattro figli piccoli: North, Saint, Chicago e Psalm.

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2012 e hanno avuto il loro primo figlio nel 2013. West ha fatto la sua proposta di matrimonio quell’anno attraverso lo schermo gigante nel campo da baseball vuoto dei San Francisco Giants, e i due si sono sposati il 24 maggio 2014, con una cerimonia nella fortezza rinascimentale di Firenze.

A luglio, durante un comizio della sua campagna presidenziale lampo, Kanye West aveva reso noto piangendo di aver indugiato a lungo sull’idea dell’aborto, all’annuncio della gravidanza da parte di Kim della primogenita North, mostrando così la sua fragilità. Poi, per la prima volta la moglie aveva condiviso un post nel quale parlava pubblicamente dei disordini bipolari di Kanye, cercando di difenderlo dalle critiche e giustificando così, tra l’altro, la frequente assenza di corrispondenza tra parole ed intenzioni del rapper.





