Kobe Bryant l’italiano: i ricordi e le storie di chi l’ha conosciuto

Kobe Bryant, la leggenda del basket Nba scomparsa a 41 anni, era nato a Philadelphia ma ha trascorso gli anni più importanti della sua infanzia in Italia, dove si era trasferito a soli 6 anni con tutta la sua famiglia. Il padre Joe Bryant, anche lui ex cestista Nba, giocò nel nostro Paese dal 1984 al 1991 con la maglia delle squadre di Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e infine Reggio Emilia. Kobe seguiva il papà agli allenamenti e alle partite: negli intervalli dei match incantava gli spettatori con i suoi palleggi. Il suo amore per la pallacanestro e per l’Italia è ancora vivido nei ricordi di chi, in quegli anni, ha trascorso del tempo con lui dentro e fuori i campi da basket.

Video di Francesco Giovannetti (Rieti), Alessia Candito (Reggio Calabria), Giulio Schoen (Pistoia) e Valerio Lo Muzio (Reggio Emilia)



A cura di Pier Luigi Pisa e Leonardo Sorregotti

Estratti video da Radio Deejay, Fabriano Basket 1996 e Baskettime.it







