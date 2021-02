La banchiera di Unicredit che lavorava “in nero” per il padrone di Wirecard

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – La banca non commenta; né lo fa la top manager, Jana Hecker, entrambi contattati dal Financial Times. Ma secondo l’edizione online del quotidiano inglese la donna, a capo della divisione Equity capital market del gruppo Unicredit, mentre era in forze presso la banca italiana avrebbe svolto una seconda attività a livello personale (ovviamente non dichiarata) come consulente finanziario del family office di Markus Braun, cioè dell’uomo al centro del più grosso scandalo finanziario degli ultimi anni in Germania: il fondatore e l’ex amministratore delegato di Wirecard, la società di pagamenti digitali fallita nel giugno scorso.

Secondo le carte consultate dall’Ft, tra febbraio e maggio scorso la manager si sarebbe mossa come advisor per aiutare Braun a rifinanziare un prestito da 110 milioni di euro, che Deutsche Bank voleva chiudere. Lei stessa aveva lavorato come co-head del business equity cash e strategic derivatives, nella banca tedesca come è riportato nel suo curriculum pubblicato sul sito Unicredit. Il lavoro per Braun era così impegnativo che ha portato la Hecker a chiedere cinquemila euro al giorno, più una commissione per il successo della sua attività, quando era riuscita a negoziare due linee di credito con altri istituti; in tutto circa 800 mila euro per poco più di 150 ore di lavoro. Secondo le testimonianze raccolte dal Financial Times, però, la donna non è mai stata pagata perché nel frattempo la società era saltata.

Dal 23 aprile 2020 la Hecker era diventata una dipendente di altissimo standing presso Unicredit, dalla sede di Monaco ma con la responsabilità per tutto il gruppo. Ovviamente la manager non ha comunicato alla banca la sua attività parallela a favore di Braun, che aveva conosciuto quando lavorava ancora presso la Deustche Bank dopo essere stata alle dipendenze di Goldman Sachs. Ma ancora in una mail datata primo giugno la Hecker, rivolgendosi a Marlies Braun, sorella di Markus, sosteneva le sue ragioni per un congruo pagamento, in virtù del “valore aggiunto” che aveva fornito alla causa e si spingeva a ipotizzare anche una forma di pagamento con azioni Wirecard.

Da lì a pochissimo, quelle azioni sarebbero diventate carta straccia. La società è stata oggetto di un clamoroso crack e il 25 giugno è saltata, dove aver ammesso un ammanco di cassa pari a 1,9 miliardi di euro. Braun è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione, mentre le accuse sui mancati controlli da parte delle autorità a fine gennario scorso sono costate il posto a Felix Hufeld, numero uno della Bafin, la Consob tedesca. Pochi giorni prima la Bafin aveva fatto sapere di aver denunciato uno dei suoi dipendenti ai pubblici ministeri per sospetti di insider trading legati al crollo di Wirecard.

Wirecard è accusata di frode, frode contabile, manipolazione del mercato e riciclaggio di denaro. Dal canto suo Braun, ha sempre negato qualsiasi illecito o conoscenza dei beni mancanti e testimoniando davanti a un’inchiesta parlamentare che indaga sullo scandalo, ha puntato il dito contro l’ex direttore operativo della società, Jan Marsalek.In totale le banche hanno effettuato prestiti per 1,75 miliardi di euro a favore di Wirecard; le perdite complessive, tra banche e investitori, ammonterebbero a 3,2 miliardi.





Go to Source

Tweet Share Pinterest