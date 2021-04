La battaglia del centrodestra contro il coprifuoco. Gelmini: “Al ristorante fino alle 22, poi a casa”. Ma il Viminale smentisce

Pubblicità

La legge e la circolare del Viminale è chiara e ora prevede il ritorno a casa proprio alle 22, anche per chi cena all’aperto: se c’è qualcosa da dire sugli aspetti di sicurezza non è il caso lo faccia la ministra degli Affari regionali. Il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia è intervenuto per fare chiarezza dopo le parole di Mariastella Gelmini che ha affermato che si può restare seduti nei ristoranti per mangiare all’aperto fino alle 22 e poi tornare a casa. “In Italia l’unica voce credibile e autorità competente in questo senso è quella del ministro dell’Interno. “Evitiamo pertanto interpretazioni personali che possano ingenerare confusione tra i cittadini e mettere in difficoltà le forze dell’ordine – ha ribadito – il coprifuoco al momento è alle 22”.

Nel decreto infatti resta specificato che il coprifuoco, cioè l’orario in cui uno deve essere a casa, è fissato alle ore 22. Concetto sottolineato anche ieri dalla circolare del Viminale inviata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi ai prefetti con le indicazioni per l’applicazioni del decreto. Pertanto, sorprendono le parole della ministra di Forza Italia. Il centrodestra d’altra parte con Matteo Salvini attacca, lanciando con una diretta sui social il sito ‘No Coprifuoco‘: “Combattiamo questo pregiudizio per cui qualcuno vede solo rosso, per ideologia vede solo rosso. Oggi è il 25 aprile: parliamo di libertà”.

Le parole della Gelmini

“C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera”, ha detto Gelmini parlando al Messaggero. “Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni”. Parlando dell’ultimo decreto, ha osservato, “si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Le riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche”. “I dati dei contagi stanno migliorando costantemente e la campagna vaccinale è entrata nel vivo: ormai siamo quasi a 400mila inoculazioni al giorno. Se continua il trend positivo a metà maggio si cambia il coprifuoco e il nostro obiettivo è quello di abolirlo. Si riaprono nuove attività”. Poi: “Dal 1 giugno vogliamo i ristoranti al chiuso aperti anche a cena, vogliamo che riparta il settore del wedding e va risolto l’incidente sui centri commerciali che devono poter aprire anche durante i week end”. Rispondendo ai rilievi del leader della Lega Salvini: “Tutti vogliamo riaprire il prima possibile. Con lo scorso governo l’eccessivo rigorismo ha creato situazione complicate per il Paese. Adesso stiamo lentamente riportando l’Italia alla normalità. Ma tutto deve essere graduale, il virus è ancora tra di noi e non possiamo correre il rischio di sciupare il buon lavoro fatto sinora”.

Matteo Salvini: “No coprifuoco”

Il leader della Lega comunque va avanti. Nel giorno della Liberazione, lancia la nuova campagna contro le limitazioni del coprifuoco. “Almeno in quelle città dove la situazione è sotto controllo – spiega – diciamo no coprifuoco, no vincoli, no chiusure, no restrizioni. Nome, cognome e un click per dire no al coprifuoco‘. In meno di un’ora già ”oltre tremila adesioni”. “Il coprifuoco fino a luglio non ha nessun senso, nemmeno fino a maggio”, se sul sito alla fine ”saremo un milione” possiamo essere “liberi”, ha detto Salvini, cui si lega idealmente l’appello lanciato sempre sui social da Giorgia Meloni, di Fratelli d’Italia. “La libertà, mentre la celebriamo, non è più scontata – scrive – a oltre 70 anni dall’inizio della nostra Repubblica democratica, e ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, il governo ancora pensa di potersi arrogare il diritto di decidere se e quando gli italiani possano uscire di casa. Appello a tutti coloro che credono nel valore della libertà: aiutateci ad abolire il coprifuoco“.

