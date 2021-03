La campagna, “Vuoi aiutare anche tu?” Ecco dove farlo: www.digitalieuguali.it

Pubblicità

“Digitali e Uguali” è la raccolta fondi per donare agli studenti italiani i computer di cui hanno bisogno. Un’iniziativa promossa da Yoox e Gedi Gruppo editoriale, in collaborazione con la Fondazione Golinelli e la Fondazione Specchio d’Italia Onlus. Il dato di partenza è preoccupante: il digital divide contribuisce a porre l’Italia al penultimo posto nell’Unione Europea per competitività e sviluppo tecnologico. “Digitali e Uguali” è un appello alle aziende e ai cittadini per contribuire ad abbattere le barriere che impediscono agli studenti italiani di crescere e affermarsi e per portare il Paese in una posizione di forza in Europa nella digitalizzazione. Come funziona? Attraverso la piattaforma www.digitalieuguali.it si potrà offrire il proprio sostegno. Le donazioni raccolte serviranno all’acquisto di pc che saranno distribuiti agli studenti tramite le scuole che ne avranno fatto richiesta sul sito. «Coinvolgeremo gli italiani in una gara di solidarietà speciale, dove tutti potremo vincere – spiega Maurizio Scanavino, ad di Gedi – Perché aiutare ogni studente a mettere a frutto il suo talento non solo contribuisce a rendere l’Italia più moderna e innovativa, ma consente ai bambini di oggi di essere domani cittadini migliori, partecipi della vita civile e sociale del Paese».





