La Capri della memoria salvata dagli artigiani eroici

I divi di Hollywood che arrivano in yacht e le scatenate serate all’iconica taverna Anema e Core, cuore pulsante della notte dell’isola, rappresentano solo una delle mille facce di Capri, a cui è dedicato un intero volume di oltre trecento pagine che ne racconta sapori, bellezze, paesaggi, itinerari e percorsi di trekking: è la nuova Guida di Repubblica che svela anche storie che sembrano essersi fermate nel tempo, che rivelano l’autentica anima dell’isola azzurra, spaziando dalla terra al mare, alla scoperta di artigiani del gusto eroici, che fanno vivere colture dimenticate e lavorazioni tradizionali.

Capri, quel melting pot di sapori che profuma di Dolce Vita di Guido Barendson 02 Luglio 2021

Non tutti sanno ad esempio che i totani sono uno dei simboli gastronomici dell’isola. Vengono preparati con le patate oppure ripieni, e a pescarli come si faceva una volta ci pensa ancora oggi Giovanni Anastasio: “Nasco come pescatore di totani, amo tutte le pesche notturne perché di giorno c’è troppa confusione. In genere esco con la barca quando gli altri rientrano e continuo fino all’alba”. Vengono pescati solo di notte con l’ausilio di una luce, un tempo a gas, ora a led, che li attrae formando intorno alla barca una mini oasi di piccoli pesciolini di cui si cibano. La particolarità di questa pesca è che non vengono stese reti ma, appena i totani si radunano intorno alla barca, vengono pescati a mani nude.

“Tutti mi dicevano di lasciare perdere perché è un mestiere faticoso, ma quando si fa una cosa con passione riesce sempre bene”, continua Giovanni, che in estate si occupa anche di ittiturismo: di giorno conduce i turisti in barca e insegna loro a pescare, mentre la sera il pescato viene cucinato dalla figlia Alice. Rimanda addirittura all’Ottocento la storia di Vincenza Canale, pioniera dell’ospitalità isolana con la sua pensione Mariantonia, dove Munthe e Fersen – tra gli altri – si ritrovavano a bere il suo famoso rosolio: il “limonillo”, antica bevanda diffusa in tutta l’isola a base di limone. Nel 1988 il nipote, Massimo Canale, ha l’idea di trasformare quella tradizione in un marchio iconico e riconosciuto in tutta Italia. Ecco il Limoncello di Capri. La ricetta è la stessa che utilizzava nonna Vincenza: infusione in alcool di solo bucce di limone di Sorrento igp, acqua e zucchero. “All’inizio ero io stesso a fare il limoncello”, racconta Massimo, che dal ‘99 ha scelto come partner distributivo la Molinari. “Ricordo ancora il primo giorno di apertura: alle 11 del mattino avevo finito tutte le 200 bottiglie e dovetti rimettermi a imbottigliare”.

Andrea Koch, viticoltore eroico a capo della cantina Scala Fenicia

Una viticoltura eroica è poi quella di Andrea Koch – romano che vive tra Capri e Berlino – che crea un vino autenticamente caprese con l’azienda agricola Scala Fenicia, incastonata nella zona attorno al Palazzo a Mare e alle pendici della scala (che dà il nome all’etichetta) che per secoli rappresentava l’unico collegamento con Anacapri. Andrea da undici anni ha recuperato un vigneto abbandonato e con fatica mantiene la vigna tradizionale (Greco, Falanghina e Biancolella), sospesa sopra ai limoni a 4/5 metri d’altezza. E la piccola cantina è incastonata in un’antica cisterna romana. Anacapri è inoltre la casa dell’allevatore Antonio Pollio: Jasmine, George, Belle, Cetti, Camilla, Margherita e Gemma sono solo alcuni degli animali che alleva, che portano i nomi che gli ha dato la figlia Maria, quelli dei cartoni animati. “Ho sempre avuto la passione per gli animali, a otto anni presi due caprette, le portai a casa e mio padre mi cacciò. Così chiesi a una signora che aveva un baracca e un terreno se potevo tenerle lì, poi quando sono diventato grande ho comprato sia la baracca che il terreno. Oggi questo è il mio luogo del cuore, il terreno con gli animali, l’orto più giù e la mia casa”.

Torelli e Chierchia e i loro semi salvati dall’oblio

Parlano di sapori antichi Vincenzo Torelli e Mariano Chierchia, che dieci anni fa decisero di salvare e proteggere le colture originarie dell’isola, quelle di legumi come la cicerchia. “Siamo andati dagli anziani che coltivavano già cicerchie per farci raccontare tecniche e segreti – raccontano -. Ogni anno abbiamo aumentato un po’ la produzione iniziando dai nostri due terreni, poi le abbiamo regalate a qualche amico per farle diffondere”. Il loro ultimo progetto è quello di far riprendere la coltura di un vecchio pisello chiamato “roveja”, che cresce spontaneo soltanto nella zona dei Fortini e del quale oggi c’è abbastanza richiesta. “Il legume non ha bisogno di molta acqua, per questo attecchisce bene sull’isola. Qui c’è sempre stato un problema di acqua, una volta veniva portata in nave dalla terraferma”. Proprio per questo il loro progetto include anche la raccolta dell’acqua piovana, la coltivazione della borragine e la salvaguardia di tutti gli ulivi dell’isola tramite l’associazione Oro di Capri. Hanno scoperto invece l’isola da turisti i lombardi Maria Bonatti e Giovanni Mameli, dapprima prendendo una casa sull’incantevole passeggiata di Tragara, poi un terrazzo nel punto più centrale e famoso, affacciato sulla Piazzetta. Da qui a dedicarsi alla terra – passione di entrambi, coltivata sino ad allora solo in Brianza – il passo è stato breve. Tanto breve quanto intenso il lavoro col quale hanno piantato pomodori prima alle pendici del Monte Tiberio e poi in altri due appezzamenti di terreno, tra Marucella e Tamborio, in una zona vicina al mare, affacciata sulla Marina Grande.

