La carica dei vignaioli under 40: passa dalle loro mani il futuro del vino italiano

Pubblicità

Pubblicità

Esiste un fil rouge che unisce i loro modo di concepire il vino, di carezzare i vigneti e prendersi cura del proprio lembo di terra, che è la vera eredità per le prossime generazioni. C’è forse una Ostalgia – per dirla con un neologismo tedesco – nella loro filosofia produttiva, nel loro concetto di fare vino, ossia uno spazio di “resistenza” alla cancellazione del passato, dei vecchi metodi e delle mode. Una ricerca costante nel dialogo con la natura. Sono giovani, hanno meno di 40 anni, e sono decisamente nomi da tenere presenti. Ecco i primi cinque della nostra selezione.

Friuli Venezia Giulia

In quel lembo di terra che connette il Collio italiano al Brda (quello sloveno), trova espressione il giovane Kristian Keber: vive la vigna quasi da quando inizia camminare, per mano di suo papà, Edi Keber. La lettura di libri “antichi” e l’utilizzo di animali in vigna, sono alla base del suo approccio a un’agricoltura di tipo biodinamico. Non crede al monovarietale, è un vero vignaiolo identitario del Collio “cross-border”. Due ettari nella sottozona slovena Kozlink, lavorati con la sorella Veronika, portano in bottiglia il suo sogno: si chiama “Collio” 2018, si legge “vino da viti autoctone”, come ha voluto sottolineare nella nuova veste grafica. Prodotto da fermentazione spontanea, fa una lunga macerazione su lieviti indigeni in vasche di cemento. Il sorso è profondo e persistente. Definito da una dinamica di beva improntata sulla sapidità e una piacevole freschezza. La trama è un gioco d’intrecci di Rebula (Ribolla Gialla), Friulano (ex Tocai) e Malvasia istriana, di circa cinquant’anni d’età, vinificate assieme.

Piemonte

Siamo nelle Langhe, il punto focale è Serradenari: qui nasce il Barolo più alto del mondo. Da questa vetta, quota 600 slm, discendono i filari di Nebbiolo del Marassio 2016, gioiello di casa dall’acidità travolgente, non filtrato, che ritma un finale lungo e un corpo molto elegante. Un vino firmato Giulia Negri, palermintana all’anagrafe, cresciuta tra Roma e Milano prima di sterzare verso La Morra. Giulia ha sempre adorato i suoi amici “garagistes”, con i loro vini eretici, senza dogmi. Poche bottiglie da sogno, figlie di artigiani della vigna. La “Barolo girl”, prima di stabilizzarsi nella cascina langarola, compie un apprendistato in Borgogna che le apre un mondo: specie il confronto con Pierre Yves Colin Morey, che l’aiuta a scegliere i legni giusti per lo Chardonnay a cui stava per rinunciare. Lavora in biologico, ma la sua mera missione è quella di preservare la biodiversità lamorrese, producendo un vino d’altri tempi.

Giulia Negri

Veneto

Nella vallata di Mezzane, la zona più selvaggia della Valpolicella, sorge una tenuta di ottocentesca memoria. Massimago è un clos, un unico appezzamento, che cambia forma con Camilla Rossi Chauvenet. La giovane veneta rivoluziona il concetto di cantina e asserisce che la campagna è “sexy”. In che senso? Per lei, fare vino significa accedere a un atelier di idee. Dopo la laurea in Agraria a Padova, un anno al Politecnico di Madrid e uno alla Montpellier SupAgro, torna nella casa di campagna per produrre un Amarone della Valpolicella più verticale di quello che siamo abituati a conoscere. Conte Gastone 2015 è una perfetta traduzione del suo stile tradizionale, di impronta francese, camaleontico nella beva, con preziose spezie e profondità d’animo. In pochi anni, crea una serie di progetti: “Be part of it” è il motto di questo lavoro di riscoperta, di confronti e connessioni. A Manduria con Masseria Cuturi 1881 recupera vigna, uliveti e omaggia a don Tommaso Schiavoni – che pare aver piantato qui il primo ceppo di Primitivo per l’appunto nel 1881 – il nuovo ristorante (Don Tumà) che sarà inaugurato a fine maggio.

I vigneti di Massimago in Valpolicella

Lombardia

Alle pendici della vetta di Ron, è custodita la cittadina di Ponte in Valtellina. Tutt’attorno avviene uno dei miracoli della natura: si inerpicano temerarie le piante della vite, destinando all’uomo una viticoltura più che eroica. Audace. Lo stesso si può dire di Birba e del suo amico Faso, alias Davide Fasolini e Pierpaolo Di Franco. Due purosangue valtellinese, che conclusi gli studi universitari di Agraria a Milano, decidono di coltivare un sogno comune. E di salvare terreni destinati all’abbandono. Sfidando pendenze (tra 30-70%) e limiti, come si evince assaggiando il loro Valtellina Superiore 2018: ricavato da uve di “Nebbiolo delle Alpi”(Chiavennasca), con una macerazione che arriva a circa 35 giorni. Dirupi – così chiamano l’azienda – porta nel calice un vino dalla grande personalità ed armonicità. Un vino vibrante, sapido e ben equilibrato. Anzi, un vino acrobata. Tanto quanto chi lo raccoglie, a mano, passandosi le ceste, anch’esse mano per mano. Sono una realtà di veri verrückt (pazzi). Come lo è lo sforzato “Sbagliato”. Ma questa è un’altra storia.

Umbria

Vicino alla città di Orvieto, sorge la medievale Castel Viscardo. Qui è predominante la figura di Orazio Spada, il “Principe contadino” passato alla storia per aver avuto molta cura della sua terra. A lui è ispirata Feudi Spada, la realtà creata da Alessandro Leoni, enologo con un curriculum di tutto rispetto, con l’amico Maurizio Fea. Allievo di Riccardo Cotarella, Alessandro non smette mai di sperimentare, ideando addirittura un progetto visionario che va oltre il concetto di biologico. Si chiama ZEI (Zero Environmental Impact) e punta a difendere la vita della vite, senza l’uso di rame e zolfo. Un lavoro portato avanti con l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. In questa direzione nasce “Orazio” 2018, un rosso da uve Alicante, fermentate in vasche di cemento, dal sorso sontuoso e con un frutto di rara eleganza. Ai vitigni autoctoni, Alessandro accosta quelli internazionali: prossimamente uscirà un Riesling Renano in purezza, il primo prodotto in Umbria.

Alessandro Leoni ha ideato il progetti ZEI (Zero Environmental Impact) e punta a difendere la vita della vite, senza l’uso di rame e zolfo. Un lavoro portato avanti con l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

Puntata 1 – segue





Go to Source

Tweet Share Pinterest