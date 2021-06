La Cina: “Forte insoddisfazione per vertice Usa-Ue, mentalità da Guerra Fredda”

La missione cinese presso l’Ue ha espresso “forte insoddisfazione e ferma opposizione” sulla dichiarazione del vertice Ue-Usa sulle questioni considerate “interne” tra Xinjiang, Tibet, Hong Kong, Taiwan e i mari della Cina orientale e meridionale, e le accuse a Pechino di “coercizione economica” e di “diffondere disinformazione”.

Dietro l’accordo sui dazi Usa-Ue c’è il fronte comune alla minaccia cinese dal nostro inviato Federico Rampini 15 Giugno 2021

La dichiarazione “è intrisa di una mentalità da Guerra Fredda”, ha detto un portavoce della missione, aggiungendo che “è andata ben oltre la norma dello sviluppo delle relazioni bilaterali”. Un atto elaborato da “un gruppo ristretto” che “va contro la corrente della storia” a danno di “pace e stabilità internazionali e regionali”.

Nel comunicato del summit vengono citate espressamente le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e in Tibet, l’erosione delle liberta’ a Hong Kong, la “coercizione economica” e le “campagne di disinformazione” di Pechino, oltre alle questioni del Mare Cinese Meridionale e all’aggressivita’ verso Taiwan, che la Cina considera parte della propria sovranita’ e su cui non ammette interferenze. “La Cina non piu’ quella che era in passato”, prosegue la nota.

Bruxelles, Ue e Usa chiudono la guerra dei dazi dal nostro corrispondente Claudio Tito 15 Giugno 2021

“L’intimidazione non funzionera’ mai con noi. Rimarremo sul percorso dello sviluppo pacifico”, conclude la nota, “e allo stesso tempo proteggeremo con fermezza la sovranita’ nazionale e gli interessi di sicurezza e sviluppo”.