La Cina primo Paese al mondo per investimenti esteri diretti

Pubblicità

ROMA – Non è solo l’unica delle grandi economie a chiudere il 2020 in crescita nonostante la pandemia: la Cina è anche diventato il primo Paese al mondo per investimenti stranieri diretti, superando gli Stati Uniti. I nuovi investimenti si sono attestati a 163 miliardi di dollari, mentre gli Stati Uniti si sono fermati a 134 miliardi di dollari. Il dato emerge dall’analisi stilata dalla Conferenza delle Nazioni Unite su Commercio e Sviluppo. Nel 2019 gli Stati Uniti avevano ricevuto investimenti diretti per 251 miliardi, rispetto ai 140 miliardi ricevuti dalla Cina.

Non è che la Cina non abbia risentito della pandemia: lo scorso anno ha visto calare gli investimenti diretti delle compagnie straniere del 4%, ma contro il 49% degli Stati Uniti. In effetti ai Paesi dell’Unione Europea è andata anche peggio, con un calo del 71% nel 2020. Mentre a Oriente le cose vanno decisamente meglio non solo per la CIna: gli investimenti stranieri diretti in India l’anno scorso sono aumentati del 13%- La Cina è stata a lungo seconda nella classifica: nel 2016, quando gli investimenti esteri negli Stati Uniti hanno toccato il massimo con 472 miliardi di dollari, era a quota 134 miliardi. Da allora i due Paesi hanno preso due direzioni opposte: crescita in Cina, calo negli Stati Uniti, anche se il dato riguarda solo i nuovi investimenti. Il totale degli investimenti stranieri cumulati negli anni negli Stati Uniti rimane ancora decisamente superiore rispetto a quello della Cina.

La tendenza in crescita della Cina per gli investimenti diretti stranieri si conferma anche per quest’anno: tra le principali aziende in espansione nel Paese, secondo il Wall Street Journal, Walmart che ha un piano da 460 milioni di dollari per un progetto su Wuhan, il primo centro della diffusione dell’epidemia all’inizio dell’anno scorso; Starbucks conta di investire 150 milioni di dollari nella città di Kunshan, in crescita anche la presenza di Tesla e della Walt Disney, che intende costruire nuove aree tematiche nel parco di Shanghai nonostante il recente calo degli incassi.

Gli analisti sottolineano come le previsioni siano di un aumento degli investimenti stranieri anche per il prossimo anno: “Le aziende statunitensi e degli altri Paesi continueranno a investire in Cina perché rimane una delle economie maggiormente resilienti durante la pandemia – ha dichiarato a Bloomberg Adam Lysenko, di Rhodium Group – e la futura crescita potenziale continua a essere decisamente maggiore rispetto a quella delle altre principali economie del mondo”.

Del resto nel 2020 la Cina ha corso anche negli scambi con gli altri Paesi, soprattutto grazie al fatto di aver potuto riprendere la produzione a pieno ritmo in anticipo rispetto ai concorrenti: le esportazioni sono aumentate del 3,6%, mentre le importazioni sono diminuite dell’1,1%. Il totale degli scambi internazionali nel 2020 per la Cina è stato di 4,646 miliardi di dollari. La bilancia commerciale cinese ha aumentato il proprio surplus verso il resto del mondo da 422 miliardi di dollari a 535 miliardi.





Go to Source

Tweet Share Pinterest