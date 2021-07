La denuncia: “Cacciate dalla spiaggia a Bacoli perché lesbiche”  

Pubblicità

“Cacciate dalla spiaggia perché lesbiche”. E’ quanto denunciano due ragazze che lo scorso venerdì sarebbero state invitate a lasciare la spiaggia di Miseno, nel comune flegreo di Bacoli (Napoli), da un anziano e sua figlia ‘infastiditi’ dai loro atteggiamenti. “Un fatto intollerabile”, commenta il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che in un post pubblicato su Facebook scrive: “Bacoli è una città aperta all’amore, in ogni sua forma. Siamo una terra che accoglie, da secoli, donne e uomini attratti dalla bellezza del mare, l’incanto dei paesaggi, la meraviglia dei siti archeologici e culturali. Leggo perciò con sgomento un grave episodio di discriminazione avvenuto in spiaggia, a Miseno. Ai danni di due ragazze che, a detta di taluni barbari, avevano la sola colpa di amarsi reciprocamente. Ragazze a cui è stato violentemente chiesto di lasciare l’arenile”. Il video è stato diffuso dal consigliere regionale Borrelli e dal conduttore Gianni SImioli: “Alle due ragazze va tutta la nostra solidarietà. Non solo troviamo Inaccettabile ogni tipo di discriminazione ma troviamo inquietante l’uso della violenza”.

(Video Fb Francesco Borrelli)





