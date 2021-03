La denuncia del WSJ: campagna dell’intelligence russa contro i vaccini occidentali

Pubblicità

ROMA – L’intelligence russa ha organizzato una campagna per minare la fiducia nei vaccini Pfizer e nei confronti degli altri vaccini occidentali: a denunciarlo il Wall Street Journal, che cita funzionari del governo Usa. Secondo il quotidiano statunitense, Mosca attraverso diverse pubblicazioni online negli ultimi mesi ha messo in dubbio lo sviluppo e la sicurezza dei vaccini.

Un funzionario del Global Engagement Center del Dipartimento di Stato, ente di governo che monitora le attività di disinformazione dei Paesi stranieri, ha identificato quattro pubblicazioni che, secondo lui, sono servite da copertura per l’intellgence russa. Sebbene i lettori di queste pubblicazioni non siano molto numerosi, i siti scelti servirebbero da base per poi far circolare false narrazioni che possono poi essere amplificate da altri media russi e internazionali.

Il Wall Street Journal su questa vicenda ha anche chiesto informazioni a Mosca. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha negato che le agenzie di intelligence russe stiano orchestrando articoli contro i vaccini occidentali, e ha detto che i funzionari statunitensi hanno interpretato erroneamente l’ampio dibattito internazionale sui vaccini, spiegandolo come un complotto russo.





