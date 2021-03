La favola di Cianci, nuova stella del Bari: dalla malattia al riscatto sul campo

Pubblicità

Con i suoi 3 gol nelle prime 3 gare giocate, con l’esultanza del trenino dopo la rete su punizione col Foggia e la genuinità davanti ai microfoni hanno fatto scoppiare la Cianci mania in città. Pietro Cianci da Bari vecchia è l’uomo del momento nel mondo calcistico del capoluogo. Ma la strada per conquistare la maglia biancorossa è stata lunga e piena di difficoltà: dalle prime infinite partite nella città vecchia in strada Annunziata, per tutti ‘U scaffuat’, al morbo di Perthes, una malattia dell’anca che lo avrebbe potuto portare a non poter più camminare, al divaricatore che lo ha aiutato a guarire, fino allo svincolo del Bari ai tempi delle giovanili. E poi la rinascita sui campi del Di Cagno Abbrescia e l’inizio di una lunga trafila in tutta Italia prima del ritorno trionfale a casa. La mamma Sara Amoruso, l’amico Domenico Bellomo e il talent scout Fabio Sperduti ci raccontano la sua storia. Solo il tempo dirà se diventerà un campione e se resterà nella storia del Bari. Ma per adesso si può godere una bella rivincita





