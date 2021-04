Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/edizione/bologna/reggio-emilia-la-frase-omofoba-del-consigliere-leghista-i-gay-si-comportino-da-persone-normali/385201/385929?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/edizione/bologna/reggio-emilia-la-frase-omofoba-del-consigliere-leghista-i-gay-si-comportino-da-persone-normali/385201/385929&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

“I gay si comportino come persone normali”. La frase omofoba, che il consigliere ha provato a minnimizzare come se fosse uno scivolone, arriva in diretta streaming sui canali ufficiali del comune di Reggio Emilia, durante il consiglio comunale di mercoledì. Dopo una mozione presentata dalla consigliera del Pd Montanari e del collega del gruppo misto De Lucia per agevolare il “turismo Lgbt” il consigliere della Lega, Alessandro Rinaldi, si infervora. E durante la sua dichiarazione di voto dice: “Volete essere considerati uguali alle persone etero perché l’uguaglianza è un diritto sacrosanto? Iniziate a comportarvi come tutte le persone normali:o ponetevi sullo stesso piano e sulla stessa posizione delle persone etero”.

YouTube/ComuneReggioEmilia





Go to Source

Tweet Share Pinterest