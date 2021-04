La galassia rossoverde di sinistra rischia di dividersi sulla variabile Sardine

Pubblicità

Ci sono anche le Sardine. Il passo avanti del Movimento verso le comunali — obiettivo lista civica in appoggio al Pd o candidatura alle primarie — crea scompiglio prima di tutto nella complessa galassia a sinistra dei dem. Il mondo rosso-verde, che finora s’era aggregato attorno a Coalizione Civica per costruire una alleanza «non scontata» con il Pd, deve ora fare i conti con il movimento ittico che invece punta molto proprio sulla collaborazione col Pd di Enrico Letta.

Non a caso i dem hanno benedetto l’idea delle Sardine di sporcarsi le mani. Lo ha fatto Luigi Tosiani. E lo fa a modo suo anche la prodiana Sandra Zampa, che non vede ostilità nelle loro mosse: «Le Sardine potrebbero allargare il campo, come fece la lista di Amelia Frascaroli per Merola». Peccato che proprio questo parallelo disturbi in questi giorni i sonni di Coalizione Civica.

La lista guidata da Federico Martelloni ed Emily Clancy, che dopo cinque anni di opposizione aveva aperto un dialogo coi dem puntando a coprire tutta la sinistra che c’è fuori dal Pd, si trova infatti ora a fare i conti con il 6- 7% attribuito dai sondaggisti alle Sardine di Mattia Santori. Col rischio che nascano due liste: la sinistra “buona” — vicina al Pd e al mondo prodiano, come fu quella di Frascaroli e come potrebbe essere ora quella di Santori — e la sinistra più radicale, legata anche alle esperienze dei centri sociali, come Coalizione Civica. Uno scontro tra falchi e colombe che nel 2016 si risolse con la decisione di Coalizione di correre da sola. E che stavolta potrebbe essere superato solo da una convivenza difficile.

All’interno di Coalizione, partita per prima sin da fine estate con i suoi tavoli metropolitani di discussione sulle comunali, si registra non a caso un certo nervosismo in questi giorni. Il progettone di una grande sinistra rosso verde che tenga insieme ambientalisti e progressisti, incoraggiato e aiutato anche dalla “ Coraggiosa” Elly Schlein, oggi vice di Stefano Bonaccini, incontra infatti ostacoli interni ed esterni. Dentro Coalizione i membri più vicini ai collettivi restano infatti molto diffidenti sull’alleanza col Pd. E ancor più verso le primarie, che rischiano di vincolare la sinistra ai dem. Segnali di scontento arrivano da settimane. Il consigliere di quartiere Detjon Begaj, vicino a Labas, presentò già a gennaio una mozione contro la partecipazione ai gazebo di Coalizione. Mentre ha colpito l’affondo di Simona Larghetti, presidente della Consulta della Bicicletta e volto storico dell’ambientalismo cittadino contro il tentativo di Schlein di costruire dall’alto una “ cosa rossa”, e contro le assemblee estemporanee sul clima delle Sardine.

In questo contesto il passo avanti del movimento ittico alimenta ancor più lo scetticismo dei duri e puri, che ci vedono un tentativo di marginalizzare le istanze più radicali. E non solo il loro. L’ipotesi di una candidatura di Santori alle primarie — pur sempre più remota — oscura infatti quella di Clancy, indicata da tempo come possibile rappresentante della sinistra ai gazebo. Una rivalità sfumata e a distanza ( visto che Clancy e Santori sono amici e arrivano entrambi dal mondo vendoliano cresciuto attorno all’associazione “ la Ricotta)” ma che fa storcere il naso dentro Coalizione. Così come l’idea di una lista civica delle Sardine alle comunali, magari col “ patrocinio” di Roberto Morgantini delle Cucine popolari, rischierebbe di spingere all’estrema sinistra Coalizione e le sue istanze, riducendone spazio, consensi e peso. Al punto che, se davvero questo diventasse lo scenario, quelle istanze potrebbero anche decidere di andarsene per conto loro, fuori dall’alleanza







