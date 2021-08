La giornalista della Cnn aggredita dai talebani a Kabul: “Copriti il volto”

Pubblicità

La giornalista della Cnn, Clarissa Ward, è stata aggredita da un gruppo di talebani a Kabul mentre stava documentando in diretta la difficile situazione nella capitale dell’Afghanistan. Secondo quanto riportato dai media locali, la cronista – finita già al centro delle cronache per l’equivoco riguardante il velo indossato durante le dirette – avrebbe cercato di rivolgere alcune domande a un miliziano armato che le aveva intimato di coprirsi il volto. “Lui con te non parla”, si sente dire da una persona, fino a che alcuni talebani si sono avvicinati a lei e la hanno aggredita. L’operatore che la accompagnava per girare il servizio è stato colpito col calcio del fucile. Poco dopo l’intera squadra di operatori e giornalisti ha abbandonato l’area in automobile.





