La leadership nel Pd: i segretari regionali contro il pressing sul congresso

Sconcerto, preoccupazione, soprattutto rabbia: per un dibattito “esclusivamente romano” che rischia di compromettere le alleanze nei territori in vista delle prossime amministrative. Sono in rivolta i segretari regionali del Pd video-riuniti ieri al Nazareno per fare il punto sulla situazione politica. Non hanno gradito il pressing di alcuni esponenti della minoranza filorenziana, dai sindaci Gori e Nardella fino al capogruppo in Senato Andrea Marcucci, che non passa giorno senza invocare il congresso per sabotare la prospettiva di un accordo organico con i 5S, sia a livello nazionale sia locale. Con un duplice obiettivo: far fuori l’attuale vertice dem che sull’asse coi grillini ha puntato molto e favorire il rientro dei transfughi di Italia viva mediante incoronazione di un segretario amico (un nome su tutti: Stefano Bonaccini).

Il fatto è che non appena la pandemia lo consentirà, a settembre se non già a giugno, andranno al voto la bellezza 1.287 comuni sparsi in tutta la penisola. Uno su sei. Tra i quali città capoluogo come Roma, Milano, Bologna, Napoli, Torino, Trieste. E grossi centri come Varese, Salerno, Rimini, Ravenna, Grosseto, Latina, Cosenza, Novara e Pordenone. Milioni di elettori che potrebbero guardare altrove qualora alla vigilia delle elezioni il Pd decidesse d’imbarcarsi in una cruenta battaglia per la leadership o, peggio, di tornare allo “splendido isolamento” che già cinque anni fa costò la dolorosa sconfitta nelle roccaforti di Roma e Torino. Preludio alla débâcle delle politiche 2018. Un horror che sia le federazioni regionali non intendono replicare.

Perciò è bastato che ieri il capogruppo dei senatori tornasse sull’argomento – “Oggi la priorità è far partire il governo Draghi. Poi certo il Pd dovrà sentire i suoi iscritti ed elettori” – per scatenare la furia dei rappresentanti dei territori. “Caro Marcucci, da molti anni non eravamo abituati a discutere così tanto e spesso come avviene ora”, ha replicato il segretario del Pd Sicilia Antony Barbagallo: “Adesso pensiamo a dare un governo all’Italia. Perché le persone con cui ogni giorno abbiamo a che fare ci chiedono risposte concrete e non un congresso anticipato”. Risultando “ben strano” che “chi lo chiede siano talvolta gli stessi che non lamentavano l’assenza di coinvolgimento di altre gestioni Pd”, attacca il leader dei piemontesi Paolo Furia. Rincara l’abruzzese Michele Fina: “Lunare parlarne in una fase emergenziale come questa, mentre il paese è in ginocchio. Un comportamento che sconcerta e disorienta la nostra comunità. Di tutto abbiamo bisogno in questo momento tranne che di gratuiti elementi di destabilizzazione”.

Lo dice ancora meglio Virginio Merola, sindaco uscente di Bologna: “La possibile vittoria del centrosinistra alle amministrative sarà tanto più concreta quanto più andremo uniti in coalizioni ampie sostenute da 5S, Leu e forze civiche locali”. Perciò “aver lavorato per confermare Giuseppe Conte è stato un bene, malgrado il fallimento dovuto a Iv”: aiuta a proiettare quell’alleanza sui territori. “Condizione indispensabile, però, è mantenere l’unità del Pd”. La minoranza è avvertita.