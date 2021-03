La lettera degli ambasciatori: “I trent’anni del Mercosur, l’accordo che ha cambiato l’economia del Sudamerica”

Pubblicità

Gli ambasciatori in Italia, dei Paesi che crearono il MERCOSUR, vogliamo manifestare il nostro sentimento di fratellanza e di speranza, in questo momento in cui, nel mondo, l’unità nella diversità è fondamentale per la costruzione del futuro.

Trent’anni fa, ad Asunción, Paraguay, si diede vita a un sogno, nato in una regione colpita da dittature e separazioni. Agli albori di un decennio che ci trovò in democrazia, i Presidenti di allora, posero una pietra miliare sulla quale si è costruito quel sogno che oggi ci vede uniti.

Il MERCOSUR, che nacque come area di libero scambio commerciale tra Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, in questi ultimi trent’anni, è cresciuto e si è evoluto. Oggigiorno, oltre alla libera circolazione dei nostri cittadini, condividiamo una cultura comune che unisce il sud del continente americano.

È da trent’anni che le nostre lingue si potenziano e si fortificano nei nostri sistemi educativi. I giovani, nati e cresciuti in questi anni, hanno trascorso la loro vita in una democrazia garantita, nel MERCOSUR, dal Protocollo di Ushuaia del 1998.

Un esempio pratico del contributo del MERCOSUR al benessere e all’infrastruttura per i cittadini, consiste nei progetti supportati dal “Fondo de Convergencia Estructural” (il Fondo Strutturale del Mercosur o FOCEM). Dalla sua fondazione, il Fondo ha investito più di mille milioni di dollari in progetti riguardanti opere stradali, ferroviarie, linee di trasmissione elettrica e, più recentemente, nella lotta contro il covid-19.

Uniti, siamo uno dei blocchi con maggior estensione territoriale del pianeta. I nostri Paesi insieme si estendono per quasi 15 milioni di chilometri quadrati, con paesaggi e climi così vari come la cultura ed il calore umano dei nostri 295 milioni di cittadini. Il passaporto del MERCOSUR rappresenta questa unità tra le nazioni che va dai confini dell’Atlantico del Sud fino al mar del Caribe.

La produzione e l’industria del MERCOSUR sono cresciute in maniera esponenziale, trasformando il blocco nella quinta economia mondiale. Questo grazie ai quasi 500 mila milioni di dollari che si scambiano commercialmente, esportando prodotti in tutto il pianeta e dando vita ad una economia che dal 1991 si è fortificata come sigillo unico a livello globale.

Dal 1995 al 2003, il MERCOSUR ha sottoscritto una rete di accordi per il libero scambio commerciale con tutti i Paesi del Sudamerica, tranne Guyana e Suriname. Tali accordi formarono, nel 2019, un’area virtuale di scambio commerciale in America del Sud, contributo innegabile all’integrazione latinoamericana. Il MERCOSUR si sta aprendo al mondo, permettendo, per esempio, che le sue innumerevoli eccellenze agroalimentari, prodotte con tecnologia e sostenibilità, arrivino sempre di più in tutti i continenti.

Siamo inoltre una regione che promuove l’impegno nella salvaguardia della Terra, nostra casa comune. È una coscienza sanamente equilibrata con i nostri bisogni di crescita economica, sviluppo industriale e progresso sociale, perché, come afferma Papa Francesco (Laudato si’, 51) , esiste un vero e proprio «debito ecologico», soprattutto tra il Nord ed il Sud del mondo, “legato a squilibri commerciali, con conseguenze in ambito ecologico, a causa dell’uso sproporzionato delle risorse naturali perpetrato storicamente da parte di alcuni Paesi ”.

I rappresentanti diplomatici, che sottoscriviamo il presente testo, ci incontriamo oggi, nella capitale di un Paese che ha contribuito moltissimo a plasmare la nostra identità e la nostra storia recente. Milioni di italiani ed italiane trovarono all’interno delle nostre frontiere una casa, nella quale potettero costruire in pace un sogno comune. Quello stesso spirito ci ha condotto qui oggi, uniti nella diversità delle nostre culture e condividendo un sogno in comune.

Roberto Manuel Carlés – Ambasciatore della Repubblica Argentina

Helio Ramos – Ambasciatore della Repubblica Federale del Brasile

Roberto Carlos Melgarejo Palacios – Ambasciatore della Repubblica del Paraguay

Ricardo Varela – Ambasciatore della Repubblica Oriental del Uruguay





