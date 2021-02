La lezione dell’influencer con il colpo di Stato: il video virale e i dubbi

Pubblicità

È diventato virale un video che mostra Khing Hnin Wai, insegnante di aerobica, mentre tiene un corso online in un contesto che divide. Alle sue spalle, infatti, uomini e mezzi dell’esercito corrono per le strade della capitale Naypyitaw, dove è avvenuto un colpo di Stato. Sui social alcuni utenti hanno sollevato dubbi sull’autenticità del video, facendo notare che l’ombra della donna appare tagliata in modo innaturale. Lei ha replicato sulla sua pagina Facebook postando molte altre clip in cui fa aerobica nello stesso luogo, come accade ormai da undici mesi e spiegando di non essersi accorta del traffico dei militari alle sue spalle.

In Myanmar la situazione è diventata critica dopo che la leader Aung San Suu Kyi, vincitrice delle ultime elezioni, e altri alti esponenti del partito al governo sono stati arrestati in un raid. I militari hanno giustificato il colpo di Stato sostenendo “enormi irregolarità” nelle elezioni di novembre che la commissione elettorale non era riuscita a risolvere.





