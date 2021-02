La Liguria: “L’Italia dichiari gli Hezbollah forza terroristica”

È stato approvato dal consiglio regionale della Liguria uno storico ordine del giorno per chiedere il riconoscimento di Hezbollah come organizzazione terroristica nel suo complesso. Il documento, a prima firma Angelo Vaccarezza, è stato presentato dal gruppo del presidente Toti “Cambiamo” ed è passato con 18 voti favorevoli e 11 astenuti. L’ordine del giorno impegna il presidente della Regione Liguria ad “attivarsi nelle sedi opportune, presso il parlamento e il governo, per fare in modo che anche l’Italia, come già fatto in ambito europeo da Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Austria, dichiari ufficialmente Hezbollah come ‘organizzazione terroristica’ nella sua interezza”.

“Il Partito di Dio ‘Hezbollah’ è un gruppo islamista sciita transnazionale fondato nel 1982. – ricorda il capogruppo Angelo Vaccarezza – L’ideologia cui si ispira è quella dello jihadismo islamista, di matrice khomeinista da diffondere in Medio Oriente e globalmente”. Hezbollah è già stato dichiarato, nella sua totalità, gruppo terroristico da molti Paesi Europei ma non solo: Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Austria, Lituania, Estonia, Repubblica Ceca, Kosovo, si aggiungono, Stati Uniti, Giappone, Israele, Argentina, Bahrein, Emirati Arabi, Sudan, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay oltre che dalla Lega Araba che l’ha definito una grande minaccia alla pace mondiale. La Liguria a questo punto potrebbe portare il tema all’attenzione della conferenza Stato-regioni per chiedere un pronunciamento in tal senso anche all’Italia.