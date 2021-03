La Lombardia verso la zona arancione rinforzato dalla mezzanotte di oggi e fino al 14 marzo

Dalla mezzanotte di oggi e fino al 14 marzo tutta la Lombardia passerà in zona arancione rinforzato. Scuole chiuse tranne gli asili nido. Il report sintetico con i numeri aggiornati al 3 marzo che il governatore Attilio Fontana sta illustrando alla maggioranza di centrodestra che governa la regione annuncia nuove restrizioni per tutta la Lombardia. Il governatore firmerà un’unica ordinanza che ingloberà tutte le precedenti. Le varianti del Covid 19 stanno dilagano in tutte le province lombarde. L’aumento dei posti occupati nelle terapie intensive è sempre più preoccupante. Di questo passo, gli ospedali delle zone più colpite dalla pandemia rischiano il collasso. In questo momento in Lombardia ci sono 4.545 persone ricoverate e 532 in terapia intensiva. Di cui 26 sono state ricoverate stamattina. E il report inviato ieri dalla Regione al Comitato tecnico scientifico nazionale in vista della Cabina di regia di domani rischia di essere una fotografia ormai datata. Perché relativa ai numeri di due settimane fa. Non si potranno raggiungere le seconde case all’interno della stessa regione e accesso limitato con una sola persona per volta nelle attività commerciali. Divieto di utilizzo delle arre gioco nei parchi.

I nuovi ricoveri (468) nell’ultima settimana hanno superato i dimessi (301). Il saldo è tornato ad essere negativo. La mappa dei posti occupati nelle terapie intensive degli ospedali lombardi parla da sola. In testa gli Spedali di Brescia con 34 letti occupati. Seguita dai 22 dell’Asst di Monza, 20 dell’Asst del Garda.