La mamma di Jacobs: “Ha realizzato il suo sogno. Ora batterà il record del mondo”

Suo figlio è l’uomo più veloce del mondo, lei è felice e ancora incredula. Viviana Masini, la madre di Marcel Jacobs, risponde da casa, da Desenzano sul Garda, poco dopo la vittoria del figlio nella finale dei 100 metri piani a Tokyo: “Come sto? Siamo felicissimi, non so se lo sa ma mio figlio ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi!”, dice, ridendo, a Radio Capital, “Era un desiderio che avevo nel cuore per mio figlio di arrivare a questi livelli, ma sinceramente così no, non me l’aspettavo. È riuscito a raggiungere il suo sogno, se lo merita dopo tanti sacrifici e una vita tortuosa, con tante difficoltà”. Sul prossimo obiettivo di Marcel, Viviana Masini non ha dubbi: ” Da piccolo gli dicevo che avrebbe raggiunto Usain Bolt, e ce la stiamo facendo. Il prossimo obiettivo è il record del mondo. E ce la farà, se non quest’anno l’anno prossimo”.

Intervista di Antonio Cristiano – Radio Capital





