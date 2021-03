La mano premeditata

Pubblicità

10

Amore

“Sono tifosa della Lazio. Mio marito ne è malato, se vince ho tre giorni stupendi, se perde ho un porcospino in casa”. Le rivelazioni di Eva Henger a TuttoGossipNews, riprese da molti media sportivi.

(Eva Henger, 48 anni, ungherese, personaggio cult anni 90. Attrice, ex pornostar della scuderia e già moglie di Riccardo Schicchi poi morto nel 2012, 20 film “normali” e 18 hard sex. Lei sostiene di averne girati solo 4, gli altri 14 sarebbero stati ricavati tagliando e rimontando sempre le stesse scene di quei 4. Senza che nessuno se ne sia mai accorto).

***

9

Flagellazioni

“Ho letto e riletto decine di volte la lettera con cui Cesare Prandelli si è dimesso, improvvisamente e imprevedibilmente, dalla Fiorentina”. Marino Bartoletti, 72 anni, ex direttore del Guerin Sportivo, ex conduttore del Processo del Lunedì, volto noto tv, storico del Festival di Sanremo, si infligge, per motivi sconosciuti, una penitenza biblica. (Facebook).

***

8

Memorie

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport sul connazionale Christian Eriksen e altro, l’ex attaccante danese Preben Elkjaer Larsen, detto ai tempi d’oro “Cavallo Pazzo” o anche “Sindaco di Verona”, oggi commentatore tv a 63 anni, cita un solo aneddoto, per altro arcinoto, del suo trascorso veronese: “Juve-Verona, Coppa dei Campioni 85-86, a porte chiuse: atmosfera stranissima. Poi successe di tutto e, quando entrarono i carabinieri nel nostro spogliatoio, Bagnoli disse: “Se cercate i ladri sono dall’altra parte”. 6 novembre 1985, metteteci una pietra sopra.

***

7

Mestieri

Moriba Kouruma Kouruma, meglio noto come Ilaix Moriba, 18 anni, guineano naturalizzato spagnolo, centrocampista del Barcellona, ultimo astro nascente della Masia, 5 presenze e un gol che valgono già le mire di Manchester City, United e Chelsea, una trattativa per un ricco contratto e l’ipotesi di una clausola di rescissione da 150 milioni. Il ragazzo nell’incertezza di sfondare come calciatore si è iscritto a una scuola di parrucchieri del noto estetista Josep Pons per garantirsi comunque almeno un futuro da parrucchiere. E’ già stato soprannominato ovviamente “El Peluquero”.

***

6

A orologeria

“Bisogna fare i complimenti all’Inter, perché ha capito che per vincere bisogna comprare gli juventini” (Tuttojuve). Ogni riferimento a Beppe Marotta e Antonio Conte è assolutamente voluto. Lo dice Stephan Lichsteiner, svizzero, 37 anni, difensore della Juventus dal 2011 al 2018 (7 scudetti). Lichsteiner si è ritirato ufficialmente dal calcio, frequenta un corso da orologiaio presso l’azienda zurighese “Maurice de Mauriac” e fa il dirigente della squadra di hockey dell’HC Lugano.

***

5

Premeditazioni

“La Mano de Dios Maradona non l’ha improvvisata, l’aveva già provata in allenamento. Lo faceva di solito sui calci d’angolo, molti compagni dell’Argentina non se ne accorgevano, mentre altri ridevano. ‘Non hai visto? L’ha messa dentro di mano’ ”. Jorge Valdano rivela a Der Spiegel il retroscena del famigerato gol di Diego all’Inghilterra ai Mondiali 1986. E’ la conferma di quello che già diceva Ottavio Bianchi: “Me lo faceva sempre in allenamento e poi mi diceva: mano? ma quale mano? non l’ho presa con la mano!”

***

4

Magnifici peggiori

Bizzarri – Diogo, Woodgate, Spasic, Coeantrao – Gravesen, Pablo Garcia, Faubert – Baljic, Cassano, Drenthe. Il quotidiano sportivo madrileno AS compila il peggior 11 dei flop di mercato del Real Madrid e ci mette Antonio Cassano (al Real dal gennaio 2006 a giugno 2007). La stessa squadra fa anche The Sun, inserendo sempre Cassano. Con questa motivazione: “Ribattezzato Gordito, prese 14 chili in 7 mesi divorando Nutella direttamente dal barattolo”.

***

3

Scrittori

Per mazzolare Steve Bruce, 60 anni, ex pilastro del Manchester United, ma oggi manager di un Newcastle parecchio malridotto i quotidiani inglesi hanno riesumato le sue esperienze da scrittore. Bruce alla fine degli anni 90, mentre era manager dell’Huddersfield, ha scritto tre “gialli”: “Striker!” (Attaccante), “Sweeper!” (Spazzino) e “Defender!” (Difensore). Protagonista il manager Steve Barnes, sostanzialmente lui, alle prese con omicidi e intrighi. I suoi romanzi sono una rarità e costano 200 sterline su Ebay. Nel primo libro, Striker, c’è un attaccante pugnalato a morte nello spogliatoio, mafiosi irlandesi, e un cecchino che spara dalla tribuna. In Sweeper troviamo signori della guerra jugoslavi, prostitute audacissime, spie a caccia di nazisti, e Steve Barnes rapito dai servizi segreti britannici. Tra le critiche si trova scritto: “E’ un libro così brutto, che oserei dire fantastico”. Un scrittore ha detto: “E’ così folle che lo amo”. Un’altra recensione: “Fa per la lingua inglese quello che la Luftwaffe ha fatto a Coventry”. Il figlio di Steve Bruce, calciatore, tentò di negare che quei libri fossero scritti dal padre.

***

2

Convocazioni

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, e noto volto TV interviene via telefono alla radio romanista Retesport, in una trasmissione in cui è presente Angelo “Soldatino” Di Livio. Questo lo scambio tra amici.

Di Livio: “Ciao Direttore, non me la fai quella domanda?”

Zazzaroni: “Quale, quella cosa di cui scherziamo sempre?”

Di Livio: “Sì quella, non me la fai?”

Zazzaroni: “Li mortacci tua, hai fatto un Mondiale al posto di Baggio! Nel 2002 hai tolto il posto a Baggio capisci?”

Di Livio: “E che dovevo fare? Dire a Trapattoni di non convocarmi?”.

Zazzaroni: “Sì, dovevi dirgli: chiama Baggio. E poi a quel punto almeno una testata a Byron Moreno dagliela no?”.

***

1

Segreti

“Il portiere deve parare, il difensore deve difendere, l’attaccante deve fare gol”. Scoperto il metodo vincente. Il club notturno di Fabio Caressa su Sky Sport assiste in diretta alla reincarnazione di Vujadin Boskov in Massimiliano Allegri.





