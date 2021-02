La mappa delle imprese dove le donne comandano

Pubblicità

ROMA – Contano quando si tratta di produrre, contano moltissimo quando si tratta di fornire servizi alle persone, contano ancora troppo poco quando si tratta occupare le poltrone del potere politico. Le donne si danno da fare: studiano, fanno impresa, portano innovazione. In attesa di avere più ministre e più amministratrici delegate nelle società pubbliche, in attesa che nei luoghi della rappresentanza si prenda atto delle loro capacità, dal basso arriva una spinta imprenditoriale solo in parte frenata dalla pandemia. L’Osservatorio di Unioncamere e Infocamere ha registrato, nel 2020, un calo dello 0,29 per cento nelle aziende a guida femminile rispetto all’anno precedente (4 mila in meno), dato che va ad interrompere la corsa in avanti degli ultimi sei anni. Ma nella mappa del potere in azienda sono ben definiti i settori dove il tasso di femminilizzazione detta legge e quelli dove invece è pressochè impossibile trovare donne nella stanza dei bottoni.

L’Osservatorio definisce tale tasso tenendo conto delle imprese individuali (quando è donna il capo), delle società di persone (quando è donna almeno il 50% dei titolari) e delle società di capitali (quando è donna oltre il 50% della media, tenendo conto sia dei soci che della composizione del capitale).

L’universo femminile stravince nel settore dei servizi alla persona (centri benessere, estetica, parrucchiere, terme in primis) dove oltre il 59 % delle imprese è a comando femminile (122 mila su 206 mila).

Quote simili per le imprese che forniscono servizi di assistenza sociale non residenziale (56%) e residenziali (quindi in asili privati, ludoteche, case per anziani) dove il comando femminile riguarda oltre il 42 % delle attività imprenditoriali. Potere senza gender gap anche nel settore delle confezioni di abbigliamento (43%), già meno in quello della produzione di tessuti (meno del 30%). La guida è femminile nel 34,5 % dei casi per quanto riguarda il settore degli alloggi (alberghi, alloggi vacanze) e – sempre per restare nel turismo – va oltre il 37% fra tour operator e agenzie viaggi. Quasi il 32 % nel commercio al dettaglio, purchè non si tratti di auto e motori.

Molti servizi di cura, dunque, e poca manifattura tradizionale. In coda alla lista dell’Osservatorio quanto a tasso di femminilizzazione, troviamo infatti – con un risicato 4,3% – il settore dei lavori di costruzione specializzati, ma anche il commercio all’ingrosso si ferma al 7,8%, così come l’ industria del legno. L’edilizia tocca quota 9,8%, il settore metallico si ferma poco sotto (9,6%)

“Esistono ancora alcuni settori produttivi – commenta Tiziana Pompei, vice segretario generale di Unioncamere – a ridotta partecipazione femminile. E’ certamente un problema culturale che spero nel tempo verrà superato. Già vediamo comunque crescere la presenza femminile in alcuni ambiti più innovativi e a maggior contenuto di conoscenza e questo anche per impulso delle donne più giovani. E’ un processo che va sostenuto e accompagnato”. E fanno ben sperare, anche perché in crescita , quel 9,9 % di aziende a comando femminile nel settore della produzione di software e consulenza informatica e il 9,9% nelle aziende che forniscono energia.





