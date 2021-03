“La nostra Vittoria”: è nata la figlia di Chiara Ferragni e Fedez

Pubblicità

Pubblicità

“La nostra Vittoria”. Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato con un post su Instagram la nascita della secondogenita, la sorella di Leone. Vittoria, questo il nome della bambina, è nata il 23 marzo. Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato una foto della piccola nella penombra, illuminata da una lucina, mentre i due genitori la accarezzano. Sotto il post tantissimi i commenti di amici e parenti che si congratulano per l’arrivo della piccola tanto attesa.

Qualche giorno fa, il 19 marzo, Leone ha compiuto 3 anni e i genitori gli hanno organizzato una festa in casa come è successo l’anno scorso a causa del lockdown. La coppia aveva annunciato sui social il primo ottobre la gravidanza di Chiara, con una foto di Leone con in mano un’ecografia e la frase: “La nostra famiglia si allarga”.

Il nome della bimba è rimasto segreto fino a oggi, ma era trapelato che sarebbe iniziato con la lettera V: al Festival di Sanremo, infatti, Fedez ha indossato una camicia con le iniziali dei loro nomi (C, F, L) e in aggiunta la lettera V. Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso, come per Leone, di dare entrambi i cognomi anche alla figlia.

Mentre Leone era nato in anticipo e a Los Angeles, baby V. si è fatta attendere di più e, a causa della situazione sanitaria dovuta alla pandemia, la coppia ha scelto di restare a Milano per la gravidanza e il parto. Chiara Ferragni ha già annunciato che si prenderà un periodo di riposo dopo il parto per dedicarsi alla figlia.

In attesa dell’annuncio le migliaia di fan di Ferragni, che nei giorni scorsi avevano anche creato una fan page con un countdown per l’evento: Vittoria dovrebbe essere nata a termine.

Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina: ma la coppia non conferma la notizia pubblicata da “Oggi” 07 Ottobre 2020





Go to Source

Tweet Share Pinterest