La notte di San Giovanni e gli antichi riti dell’azienda Elilu

Leggenda vuole che la rugiada, raccolta sull’iperico la notte di San Giovanni, servisse a preparare un unguento utile contro mali e malanni. È una delle tante storie che si raccontavano in queste campagne dove i falò che bruciavano la terra potevano anche allontanare le negatività di una stagione. Elisa Gastaldi, ogni anno, celebra questi antichi riti nella sua cascina, mentre sullo sfondo corre l’autostrada che porta a Milano. La sua azienda di “agricultura” familiare e multifunzionale, Elilu, di Castelnuovo Scrivia (provincia di Alessandria), vive ed ha il suo fascino in questa dicotomia tra il passato e il futuro, la terra e le stelle che spiega tramite il moderno planetario dove in tempi pre Covid riusciva ad accogliere fino a 80 ospiti.

Il planetario

San Giovanni è la notte delle streghe e questa giovane donna colta che vive in campagna, cucina le erbe e osserva gli astri, un tempo probabilmente avrebbe ricevuto questa etichetta. La sua storia invece inizia da una passione per l’arte e il cinema. Le stelle nella sua vita sono entrate quasi per caso, grazie a un progetto in comune con l’associazione che gestiva l’osservatorio di Cà del Monte a Cecima, in cresta alle colline che dividono Tortonese e Lombardia. Per lei che, grazie al padre matematico, ha sempre avuto i numeri nel DNA, appassionarsi di costellazioni diventa un passaggio naturale. “Iniziai a lavorare al planetario e a studiare archeoastronomia” racconta “per poi organizzare visite nei monumenti più significativi”, come la Pieve Romanica di San Zaccaria a Rocca Susella edificata, fin dalla fondazione, per fare entrare il sole come se fosse una divinità: “La civiltà contadina ha sempre avuto bisogno di un rapporto diretto con il Divino”.

La speciale edicola votiva

Nell’aia svetta una piccola edicola con la Madonna del Grano che protegge i raccolti. Questa si ispira all’iconografia sviluppata intorno agli anni Venti del Novecento da Basilio Cascella, quando l’Italia cercava l’autarchia nella produzione delle campagne. Gli stessi anni in cui il genetista Nazareno Strampelli metteva a punto i suoi due capolavori, il grano San Pastore (cultivar tenera capace di crescere anche a sud) e il Senatore Cappelli (grano duro che invece poteva prendere dimora a nord). Frumenti con ottime rese e molto resistenti che Elisa, dopo il raccolto, conserva in un silo in assenza di ossigeno, così da ottenere una farina sempre fresca nelle moliture eseguite settimanalmente.

Le farine d’autore. (foto Giorgia Ricotti) Ai cereali e alle tecniche di panificazione ha dedicato anche un quaderno destinato agli ospiti dell’agriturismo, che si conclude con un’immagine delle costellazioni. “Il pane racchiude tutto: astronomia, allevamento, agricoltura. I primi astronomi erano anche contadini: per coltivare i cereali gli uomini avevano bisogno di un calendario e hanno iniziato a interessarsi alle stelle”. Utilizza San Pastore e Senatore Cappelli per produrre il classico pane grosso del tortonese e per impastare la pasta tirata a mano quando, nel weekend, apre la cucina dell’agriturismo Mangià ad Campagna. Le ricette, trasmesse e raccolte dalla mamma Alida, sono diventate un libro pubblicato con Edizioni La Ricotta che Elisa aveva fondato qualche anno prima. Carlo Petrini nella prefazione l’ha definita un altro tipo di letteratura gastronomica: sapienziale, contadina, come la cucina delle donne che non sprecavano nulla perché conoscevano tutto della filiera, dall’orto alla tavola.

Uno dei capi VOT

Nel frutteto dimorano 250 piante di 150 varietà diverse, tra cui 48 viti con moscati, uva fragola, delizia di Vaprio. L’orto sinergico rappresenta il cielo come un caos organizzato, in un gioco di contrasti che si armonizzano come i caratteri dei suoi tre cani da lupo di Saarloos: Loki, il dio della mitologia nordica, Bellatrix, la spalla sinistra di Orione e Gaia a ricordare la missione dell’Agenzia Spaziale Italiana a cui aveva dedicato una pubblicazione per i bambini. Nell’ agriturismo, che è anche fattoria didattica, continua a parlare con i più piccoli attraverso una proposta dove ci sono corsi di panificazione, di caseificazione ma anche di avvicinamento agli animali allevati, come le mucche di razza VOT (Varzese Ottonese Tortonese) a duplice vocazione di latte e carne, i suini di razza Nero di Lomellina, recuperati da pochi anni grazie a un importante lavoro sulla genetica, le galline di razza bionda Piemontese, i cavalli Quarter e Frisone o i gatti del Bengala. Oltre naturalmente alle lezioni tenute nel planetario, per scuole e per famiglie, che in certe sere possono essere affiancate dall’osservazione del cielo con il telescopio.

Elibrie, prodotto in azienda

A delimitare l’orto c’è l’elicriso che un tempo si appendeva nel camino per profumare la cucina. A prima vista è un cespuglio, ma inserito in un’ordine che arriva da lontano e che pare definire questo terreno, tra la via del sale e l’autostrada, dove le piante si ergono rigogliose: “Tanto più sono forti le radici, tanto maggiore è la spinta verso il cielo” spiega Elisa, strega, contadina, astronoma, ancora capace di leggere nelle stelle lo scorrere delle stagioni.







