La nuova sinistra di Elly Schlein piace ai social: boom di fan del suo gruppo Facebook

BOLOGNA – Quasi 30mila fan del suo gruppo Facebook dedicato: “Fare rete con Elly Schlein”. La pagina dei sostenitori della vicepresidente della Regione, creata nel gennaio 2020 in cui Schlein era candidata con la lista Coraggiosa alle regionali, ha avuto un picco di crescita negli ultimi giorni, passando da 20 a 27mila iscritti (un balzo del 35%) dopo il video in cui la numero due di Bonaccini ha lanciato il suo appello per la costruzione di una nuova “rete a sinistra”. Non un partito ma una operazione “pirata”, l’ha definita Schlein, per rinfrescare il campo progressista e rimettere insieme “tutto ciò che marcia già unito nella società, ma che la politica ancora divide”.

La nascita del gruppo e il suo creatore

“Abbiamo creato questo gruppo dopo aver sentito un intevento di Elly Schlein: fantastica. In questo gruppo non ci teniamo ad avere i soliti contestatori da tastiera, ma amici che condividono, amano e apprezzano i pensieri di Elly Schlein. Se non vi piace, evitate di entrare nel gruppo o scrivere messaggi violenti o provocatori” è il disclaimer che si legge per accedere al gruppo, dove gli amministratori chiedono, prima di ammettere gli ospiti, quale sia l’orientamento politico dei partecipanti, oltre a rammentare regole di comportamento interne. Tra gli adepti alla pagina Facebook, tanti nomi noti della politica locale e nazionale, dalla politologa Nadia Urbinati, all’ex leader Cgil oggi assessore al Lavoro Vincenzo Colla, all’urbanista Gabriele Bollini, all’ex Sel Maurizio Tarantino, Sergio Caserta, Ugo Mazza. Tra i post del gruppo, che è privato e accessibile solo previa iscrizione, prevale il sogno di vedere “Elly segretario del Pd un giorno”. Mentre nei confronti del neo leader dem Enrico Letta c’è disponibilità – “Sullo Ius Soli non va lasciato solo” – ma anche diffidenza: “Tutti lo hanno votato, sono già scomparse le divergenze nel Pd?”

Il creatore della pagina è Matteo Canini, di Rimini: “Il gruppo l’ho creato io con alcuni amici di rete dopo aver conosciuto Elly nel suo lavoro in Europa. Doveva essere un gruppo chiuso, quasi intimo. E invece è esploso. La prima volta quando lo creammo. E poi dopo il video di pochi giorni fa di Elly sulla nuova sinistra da costruire. Ora abbiamo 100-150 richieste di iscrizione al giorno. Siamo passati da 20mila a 27mila iscritti. E stiamo viaggiando moltissimo: si vede che c’è davvero molto forte la richiesta di un impegno di Elly per il nuovo fronte progressista”.

Schlein sempre votata nei sondaggi di gradimento

Non è la prima volta che Schlein spicca nei desiderata della sinistra che sogna una nuova guida per i Democratici e non solo. Alcuni sondaggi fai da te, come quello lanciato da M49 nei giorni scorsi, hanno piazzato Schlein tra le figure più gradite nel panorama progressista di oggi. Un sogno per adesso, visto che la stessa Schlein ha negato per ora di avere intenzione di rientrare nel Pd, ancora diviso al suo interno tra linee divergenti e difficilmente conciliabili senza un nuovo progetto unificante. Anche per per questo la dichiarazione di disponibilità di Schlein – “Io ci sono” – per la costruzione di una nuova rete progressista, ha colpito tanti sostenitori.





