La pandemia ci ha rubato 20 milioni di anni di vita

Centodieci milioni di contagi e 2,4 milioni di morti nel mondo. Non sono gli unici numeri capaci di dare l’idea delle dimensioni della pandemia. Un’équipe di ricercatori americani ed europei ne ha aggiunto un altro: la somma degli anni di vita perduti. L’ondata del coronavirus ha spazzato via 20,5 milioni di anni dall’umanità. Il calcolo, riportato su Scientific Reports, comprende solo 81 paesi, per non rendere l’analisi troppo complicata, e si basa sulla durata della vita media nelle varie nazione. Dimostra che il Covid ha un impatto tra 2 e 9 volte superiore rispetto alla normale influenza e che è dunque impossibile dire che le due malattie sono più o meno equivalenti.

Tre quarti degli anni di vita sono stati persi da persone morte a meno di 75 anni. Quasi un terzo da persone morte al di sotto dei 55. Gli uomini hanno sofferto le perdite più importante: il 45% in più delle donne. Ognuna delle vittima ha perso in media 16 anni di vita. Avendo incluso nel calcolo solo 81 paesi e solo fino al 6 gennaio, al denominatore va usata una cifra inferiore a 2,4 milioni, cioè poco meno di 1,3 milioni. La gravità del Covid resta comunque inferiore a quella delle malattie di cuore: a lui sono imputabili fra un quarto e la metà degli anni di vita perduti per colpa dei disturbi cardiovascolai.

Sul calcolo di Scientific Reports pesa un’incognita. Si sa infatti che l’impatto del coronavirus è superiore a quanto raccontato dalle cifre ufficiali. Questo è vero nei paesi dai sistemi sanitari avanzati, ma ancora di più nei paesi in via di sviluppo. Uno studio del British Medical Journal su un campione di morti a Lusaka, Zambia, ha dimostrato ad esempio che solo un decesso su 11, fra quelli causati dal Covid, era effettivamente stato attribuito a Sars-Cov2. “Gli anni di vita persi potrebbero essere sottostimati proprio a causa della difficoltà di registrare con precisione i decessi da Covid-19” spiegano gli autori.

Due giorni fa negli Stati Uniti i Centers for Disease Control hanno comunicato che solo nella prima metà del 2020 (prima che la pandemia decollasse nel paese), l’aspettativa di vita si è abbassata di un anno a causa del Covid: il calo più ampio dalla seconda guerra mondiale. Nel nostro continente, ha calcolato Eurostat la scorsa settimana, tra marzo e novembre l’eccesso di mortalità rispetto alla media ha toccato i 450mila morti. In Italia il tasso di mortalità è aumentato di quasi il 50% a primavera e a novembre, durante i picchi della prima e della seconda ondata.