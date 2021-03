La pillola anticoncezionale compie 50 anni: la sua storia in un cartoon

Pubblicità

Il 10 marzo 2021 la pillola anticoncezionale compie 50 anni. L’Associazione Italiana per l’Educazione Demografica (Aied), fondata nel 1953, festeggia mezzo secolo di contraccezione legale: ovvero la possibilità, per le donne, di utilizzare la pillola anticoncezionale e di poter così autodeterminare le proprie scelte di maternità e la propria sessualità, in piena autonomia dalla volontà dei compagni, dei fidanzati, dei mariti. Ma che, nei fatti, non è ancora patrimonio di tutte e di tutti. Cinquant’anni dopo, l’Atlas europeo 2019, che misura l’accesso alla contraccezione in 45 Stati dell’Europa geografica, colloca l’Italia in 26esima posizione con un tasso del 58%, molto distante da Gran Bretagna, Francia e Spagna, e molto più vicino a Paesi come la Turchia e l’Ucraina. Una persona su 4 sceglie il coito interrotto, anziché sistemi anticoncezionali medico-scientifici (dati Istat). Mentre l’89% dei ragazzi e l’84% delle ragazze ricerca online le informazioni di cui abbisogna intorno alla salute sessuale e riproduttiva.

Il cartoon sulla storia della pillola è stato realizzato per la campagna AIED. Regia Colorazione di Giorgia La Ganga e Umberto Zucchino, sound design di Gianluca Repetto





