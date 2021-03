La pilota Lara Rosai: “Le avances del mio capo quando lavoravo in falegnameria, l’ho denunciato e cambiato vita”

Pubblicità

Pubblicità

A dicembre ha preso il brevetto di pilota di droni, li guida per una società che lavora per il Nuovo Pignone. Lara Rosai vive sola, con 800 libri, due gatti, le lunghe passeggiate, lo stipendio che basta per vivere tranquilla, il compagno che vive lontano, “gli voglio bene ma sono indipendente e non ho timore di stare da sola, sono serena, mi piace il mio lavoro”.

Le piaceva meno ed era meno serena, quando dal 2006 al 2010, ha lavorato nell’ufficio di una falegnameria, tra segreteria e piccola amministrazione, sola con il suo capo perché lo stabilimento era fuori, qualche metro più in là. Il capo, prima tranquillo, un amico credeva Lara, poi sempre più arrogante: portami l’acqua, occupati del cane, prendimi le sigarette, se ti dà noia il fumo vattene fuori io non smetto, finché passa a chiederle incessantemente rapporti sessuali con espressioni volgarissime, mimiche oscene e prepotenti tentativi di “mani con le unghie gialle di nicotina” pesantemente addosso, nonostante i rifiuti di lei: “Se dico no, è no”. Ma lui neanche prendeva nota. Fino a sbatterla contro il muro e rapinarle con la forza un bacio.

Per un po’ di tempo lei resta bloccata mentre sprofonda nel disgusto. A bloccarla il fatto che “allora ero piena di dubbi, ora ho imparato a fidarmi di me stessa”, “il timore di non essere creduta, le donne tacciono per timore di non venir credute” e, soprattutto, il mutuo: “Avevo appena comprato casa, avevo fatto anni di lavori interinali, era il mio primo lavoro a tempo indeterminato, volevo pagarmici la vita”.

Lara sprofonda, non dorme la notte, piange al suono della sveglia, ha la colite. Poi la misura è colma, “io non sono nata per servire, la mamma era una femminista e il babbo un sindacalista”. Si ammala, nella psiche e nel corpo. Ma un bacio violento e la frase «o mi ubbidisci o ti sbatto fuori a calci» fanno scattare la molla. Al diavolo il mutuo, basta: “Sono scoppiata e meno male. Non volevo guardarmi allo specchio e non trovare più la Lara che ero”. Va alla Cgil che le trova un’avvocata, l’avvocata capisce che dietro all’esclusivo racconto della prepotenza padronale c’erano anche le molestie sessuali, “quelle di cui allora non si parlava e io non sapevo che anche le parole sono molestie che si possono denunciare. Anche ora, spesso non si sa. Invece sapere aiuta a vincere”.

Lara stava male, sindacato e avvocata la mandano a Pisa a medicina del lavoro, al centro per il disagio lavorativo. Due giorni di esami e test medici e psicologici. Esce fuori tutto, anche le molestie. A Lara viene riconosciuta la malattia professionale, lei denuncia, parte il processo penale per mobbing e molestie sessuali, l’azienda la licenzia in tronco e parte anche il processo civile per licenziamento senza giusta causa, lei vince l’uno e l’altro. “Sono procedure lunghe, estenuanti. Ma io ero forte perché mi credevano, bisogna credergli alle donne. Ho ripreso fiducia in me, in tribunale l’ho guardato spavalda ma lui ha abbassato gli occhi. No, non lo odio, l’odio consuma chi lo prova. Mi basta avercela fatta, non sentirmi codarda e lui impunito. Ancora oggi ti insegnano ad avere paura, che se sei donna sei debole, ma se non alzi la testa e stai zitta ti senti complice”.

Poi. “Poi non trovavo lavoro. Se spiegavo cosa era successo, mi sbattevano fuori. Il mutuo, i soldi che non c’erano. Ma non avevo più paura. Ero uscita dall’inferno vittoriosa e rinforzata, ho iniziato a spargere curriculum come volantini”. Ed ecco il lavoro e “il piacere del lavoro”. Prima all’aeroporto “e mi sono vista sfilare davanti il mondo”. E adesso in una società che lavora per il Nuovo Pignone, a occuparsi di una flotta di droni. “Sono una delle prime donne a pilotarli, devi sapere dove puoi o non puoi andare a quale altezza, come funzionano i droni in condizioni climatiche diverse, a che velocità li puoi spingere. È affascinante perché è qualcosa che inizia ed è in divenire”.

Lara esce dal lavoro, per la passeggiata prima di tornare a casa, “ho fatto tutto da sola e sono soddisfatta. Comincio a non ricordare il passato”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest