La prima lettera di Steve Jobs in cerca di un lavoro

Pubblicità

Pubblicità

A dieci anni dalla morte del suo fondatore e leader, Steve Jobs, la Apple continua a crescere: qual è il segreto? La tecnologia ovviamente. Ma prima della tecnologia vengono le persone. Il capitale umano. La Apple continua a cercare di assumere i migliori talenti. Sempre. Ogni giorno. Uno dei modi più praticati è quello di comprarsi delle startup in fase di lancio, ancora piccole insomma, con l’obiettivo di portarsi in casa le soluzioni tecnologiche che stanno sviluppando, ma soprattutto le persone che ci lavorano.

E’ una strategia molto precisa, perseguita con un ritmo forsennato: negli ultimi sei anni la Apple ha comprato circa cento startup: di queste tre o quattro erano di dimensioni rilevanti, tutte le altre erano piccole e non se ne è saputo nulla. A questa mancata informazione ha contribuito la Apple stessa che nei contratti impone clausole di riservatezza così ampie che ai dipendenti della startup acquisita viene persino vietato di aggiornare il profilo professionale online.

Cento startup acquisite in sei anni sono un numero enorme, che dovrebbe svegliare le nostre corporation che ancora guardano alle nuove imprese tecnologiche come ad un’occasione di elargire due spiccioli o consegnare un premio inutile per guadagnare un po’ di simpatia; quando invece le startup sarebbero la linfa vitale di cui molte grandi aziende avrebbero bisogno per rilanciarsi. Il tema è tutto lì: investire sulle persone, credere davvero nei giovani. In questi giorni si è tornati a parlare della prima lettera con cui il giovane Steve Jobs cercava un lavoro: è del 1973, Jobs aveva 18 anni, non aveva nessuna esperienza professionale e alla domanda se fosse in grado di rimediare un mezzo di trasporto, rispondeva: “Possibile, ma non probabile”.

In quel testo scritto a mano Jobs si vantava di avere una passione per una roba che allora praticamente neanche esisteva, i computer. Lo presero alla Atari, dove conobbe Steve Wozniak e un paio di anni più tardi i due fondarono la Apple. Qualcuno avrebbe assunto un 18enne stralunato come Jobs in Italia? Possibile, ma non probabile.





Go to Source

Tweet Share Pinterest