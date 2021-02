La produttrice cinematografica Francesca Cima (Indigo): “Vorrei vedere più donne e migranti alla regia”

Pubblicità

“Bisogna crederci molto, ricominciare sempre da capo anche se hai successo; per ogni film riparte una nuova storia, devi trovare il modo di realizzarlo, di finanziarlo, convincere qualcuno a investire nel tuo progetto, e tutto richiede una tale fatica che vai avanti soltanto se sei davvero convinto”. Francesca Cima è a Roma dove “un po’ esule” vive e lavora, ma che aveva eletto come sua città ideale fin da adolescente, durante una gita scolastica.

Produttrice cinematografica affermata, 53 anni, friulana di Sacile, in provincia di Pordenone, con la sua Indigo Film nel 2014 ha vinto l’Oscar per il film ‘La grande bellezza’, con la regìa di Paolo Sorrentino, conquistando la vetta a cui aspira chiunque faccia con passione questo mestiere. È la rappresentante dei produttori nell’Anica, l’associazione nazionale delle industrie cinematografiche, audiovisive e multimediali.

Indigo Film l’ha fondata nel 1994 con Carlotta Calori e Nicola Giuliano, suo compagno di corso al Centro sperimentale di cinematografia, dove l’imprenditrice era stata ammessa per concorso prima di laurearsi a Padova, alla facoltà di Lettere, in Storia del cinema, con una tesi sulla major di Hollywood, Warner Bros e la figura del produttore creativo Darryl Zanuck. “Mi sono innamorata del cinema a sedici anni. Ero in un istituto magistrale sperimentale a cui devo tutto e mi è capitata la fortuna di avere un professore di latino e storia straordinario come Francesco Andreoli. Poi ho scelto l’università dove insegnava il mio secondo grande maestro, Gian Piero Brunetta, critico cinematografico e storico del cinema”.

Accomunati dalla stessa vocazione, Francesca, Carlotta e Nicola hanno stretto un sodalizio professionale trasfuso da un forte sentimento di amicizia. “Nicola è napoletano, è una persona su cui posso contare, sempre solidale. Carlotta è nata a Nairobi, da mamma inglese e papà romano. Tutti e tre abbiamo figli, ci siamo molto aiutati a vicenda, abbiamo coperto i buchi, altrimenti non so come avremmo fatto, io poi ho avuto gravidanze difficili. Nessuno di noi aveva le famiglie collegate al mondo della produzione. Domenico Procacci e Gianluca Arcopinto, che sono stati nostri insegnanti, poco più grandi di noi, hanno dato vita a realtà interessanti. Dicevano si può fare, basta crederci. C’erano riusciti, il loro esempio ci ha mossi. Siamo andati dal notaio e abbiamo costituito la società. Il passaggio formale è stato decisivo sennò ci saremmo persi”.

Nei primi anni la Indigo film non ha combinato quasi nulla, non c’era un ufficio e neanche una segretaria. “Ognuno di noi si è misurato in esperienze professionali anche formative, la cosiddetta gavetta ha un ruolo importantissimo. Nicola è stato organizzatore di tanti film e in uno di questi ha incontrato Paolo Sorrentino, io lavoravo alla ‘Bianca film’, diversi anni al fianco di Donatella Botti, tutte prime prove che ti aiutano a crescere passando anche per gli errori, Carlotta svolgeva un’altra attività”. Si sono ritrovati, sempre senza ufficio, poco e niente e nel 2001 hanno prodotto ‘L’uomo in più’ con Paolo Sorrentino alla regia e Toni Servillo attore protagonista. “Eravamo tutti esordienti, senza nessun tipo di paracadute. È stato un film fondamentale e da lì è cominciata. Sono arrivate tante motivazioni e soddisfazioni. Però bisognava essere molto compatti. Lo siamo ancora. Ci mettiamo in gioco di continuo. Il nostro faro è sempre stato cercare di produrre dei film che avremmo voluto vedere da spettatori”.

Nella fase di debutto della società, la produttrice preferiva seguire i momenti di casting, di montaggio e di post produzione. “Nicola era la persona che aveva più rapporti con Paolo, seguiva da vicino la sceneggiatura, stava sul set. A me piaceva moltissimo, ma lavorarci no, non era il luogo più accogliente per una ragazza, ci vuole parecchia resistenza fisica. Adesso che siamo una realtà diversa, ci siamo divisi i compiti”.

Indigo film ha fatturato 37 milioni di euro nel 2019 e impiega oggi una trentina tra dipendenti e collaboratori. “Siamo sicuramente una realtà un po’ artigianale, tendiamo a seguire un percorso con i nostri autori, si creano rapporti solidi come quello con Paolo Sorrentino, in un confronto costante sulle storie e su come catturare la contemporaneità”. A questo spirito si attaglia la serie del 2013 ‘Una mamma imperfetta’, realizzata con lo scrittore e sceneggiatore Ivan Cotroneo. “Era una delle prime web serie di qualità, un formato che non esisteva, ci siamo sentiti dei pionieri. Penso che ancora oggi rimanga un grandissimo racconto sulla donna che deve conciliare lavoro e famiglia, problema che rimane uno dei grandi buchi neri della nostra società. Ed era un po’ il sentimento che io stavo vivendo in quegli anni. Ivan con grandissima generosità è entrato in questo mondo di mamme che si disperano perché non ce la fanno”. Con Cotroneo, Francesca Cima ha appena terminato la seconda stagione de ‘La compagnia del cigno’ su Raiuno, “un progetto che dà molta energia, storia di ragazzi che lavorano attraverso la musica sul proprio talento”.

A trentaquattro anni Cima era diventata mamma di Enrico, che ora a 19 anni, e tre anni dopo è nato Vittorio. Il papà è il regista Andrea Molaioli, con cui la produttrice ha lavorato. “Il suo ‘La ragazza del lago’ con Servillo attore, del 2007, è un film che ho seguito io, mi rappresenta molto, eravamo neo genitori tutti e due e lo sentivo vicino alla mia vita perché toccava il tema della maternità complicata anche se era un thriller psicologico. Sono legata anche al suo ‘Slam – Tutto per una ragazza’, del 2016, pure quella è un’opera sulla genitorialità. Adesso non siamo più insieme, ma forse è il film celebrativo della nostra storia e del nostro essere madre e padre”.

Guardando indietro, Francesca Cima sottolinea l’impronta che le ha dato la scuola frequentata in Friuli. “Mi ha aperto la mente, con un’idea della cultura totalmente proiettata nel presente. Erano gli anni in cui con la didattica si voleva cambiare il destino delle persone e io non ne ho mai dubitato. Avevamo professori in gamba, libri e giornali a disposizione. Mentre ora c’è un’educazione di tipo classista, per cui chi nasce bene e ha i libri a casa può fare un percorso, chi invece non ce li ha è destinato ad altro. Mio figlio ha frequentato il liceo classico a Roma e mi sembra che la scuola sia andata in altra direzione, chiusa in un mondo astratto, antico. Il progetto dell’istruzione dopo le medie rappresenta secondo me il vero fallimento di questo paese”.

Nonostante il rallentamento imposto dal lockdown, fin dal giugno scorso la produzione è ripresa, i set sono ripartiti, con le associazioni dei lavoratori il cinema ha messo a punto un protocollo sanitario efficace. “Abbiamo avuto anche noi i nostri casi, ma ci siamo rimessi in modalità on riavviando anche l’indotto produttivo. Sono contenta, ho lavorato al protocollo, il governo ci ha accompagnato in questo percorso e ha sostenuto con ulteriori risorse il comparto, giudicandolo un fattore di crescita per il paese, non solo per i ristori ma investendo sulla attività”. Accanto alla legge Franceschini che ha stabilizzato l’investimento, da quest’anno arriveranno 640 milioni di euro in più, con sostegni economici alla produzione destinati al tax credit, che assicura sgravi fiscali sulle opere realizzate. Un sistema che consente alle aziende di svilupparsi, di far crescere l’occupazione e di consolidarsi sul piano imprenditoriale e industriale, rispetto agli anni Settanta e Ottanta in cui il cinema viveva grazie soprattutto ad alcuni grandissimi nomi come Bertolucci e Moretti.

I set cinematografici italiani oggi mettono in moto, secondo le stime, un giro d’affari di un miliardo di euro con 200 mila addetti. “Da venti anni il nostro cinema ha ricominciato a vivere grazie a un prodotto medio e non soltanto autoriale, con nuovi attori, autori, produttori, un ricambio generazionale e un rapporto recuperato con il pubblico. Così la nostra produzione filmica è sempre presente ai festival, vince premi importanti, è tanto più vista all’estero. Tutta la parte della serialità non è da meno, forte della vicinanza tra i film e le serie perché molti talenti del cinema vi si sono dedicati e viceversa, e adesso c’è una bella commistione”.

Cima e l’Indigo film hanno puntato sulle opere prime. Di registi come Piero Messina, Giuseppe Capotondi, Pietro Marcello, Andrea Molaioli. “Ci sono dei progetti che ti accendono. Ciò che vorrei comunicare ai ragazzi, soprattutto alle ragazze, è che la bellezza di questo nostro mestiere un po’ invisibile perché non ha i riflettori puntati, sta nel suo essere rigenerante, perché da uno spunto, dalla frase di un autore, da un libro letto in anteprima, può nascere un prodotto che segui, aiuti a crescere, fino a quando non diventa qualcosa di compiuto”.

In cantiere c’è un bel po’ di materiale. “È da poco terminato il nuovo film di Mario Martone ‘Qui rido io’ che ci piace molto; abbiamo due ragazzi veramente bravi, Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, registi di talento; è nella fase di montaggio una serie con Giuseppe Tavarelli, una storia d’amore contrastato. Da tanti anni ormai con la serialità la Rai ha dimostrato che c’è un ricco tessuto di attori e di storie. La Rai è la più grande impresa culturale che abbiamo e va assolutamente preservata, è un posto dove c’è tantissimo lavoro e un indotto che rappresenta l’asse portante di tutta la produzione audiovisiva italiana. Questo messaggio forse dovrebbe arrivare meglio al pubblico”.

La lista delle opere che Francesca Cima vorrebbe produrre è lunga. “Mi piacerebbe riuscire a fare più storie sulle donne, una bella commedia romantica, film di genere, ma ci mancano le registe. Dopo ‘Io e lei’ di Maria Sole Tognazzi, abbiamo fatto esordire Francesca Mazzoleni con ‘Succede’ del 2018, un film molto tenero sui giovani, tuttavia le donne sono ancora davvero poche, come se non si vedessero in posizione di leader, un po’ come avviene in politica. A livello tematico poi, servirebbe parlare delle non più giovani, vorrei aprire un versante narrativo sull’età. Vediamo uomini più che maturi che si accompagnano a ragazze giovanissime, mai il contrario, e questo descrive una realtà un po’ di parte. Vorrei anche far emergere le seconde generazioni di immigrati, finora si è rappresentato solo il disagio legato all’integrazione. Non abbiamo migranti che occupano posti importanti e mancano registi o autori provenienti da questi mondi”.

Il mercato del lavoro nel cinema tuttavia è in fermento. “Quando abbiamo cominciato noi non c’erano così tanti ragazzi che cercavano di inserirsi, veniva considerato un campo difficilmente accessibile. Adesso invece l’occupazione è in crescita, c’è ricerca di persone e non se ne trovano. La domanda è forte, ormai è guerra per accaparrarsi attori e registi, ce li contendiamo. I ragazzi che frequentano le scuole di cinematografia, dalla Gian Maria Volonté alla Civica di Milano, non avranno difficoltà a entrare nel circuito. Non sempre negli anni passati eravamo così attenti a chi ci mandava un curriculum”.

Il Covid le ha regalato un tempo con i suoi figli che di rado ha avuto. “Mi seguono con interesse e entusiasmo, mi sostengono, come tutti i ragazzi di questa epoca vedono moltissime cose, spettatori onnivori e famelici e hanno avuto la fortuna di nascere quando l’offerta del cinema e anche di film per bambini era altissima. Il primo è stato ‘Nemo’, che considero un capolavoro assoluto”. Le piace leggere, “dobbiamo essere aggiornati sulle cose da catturare, quando sta per uscire un libro per esempio, ma gli spazi di libertà ridotti sono il mio grande cruccio”. Rimpiange quando si viaggiava, “anche se più per lavoro, festival, mercati, e magari ci si attaccava la vacanza con la famiglia, però è una forma un po’ spuria. È bello andare in giro con i ragazzi. Prima del lockdown siamo andati a New York. Loro immagino che viaggeranno molto più di me”. L’attività fisica è il pilates, la vacanza “sempre in Veneto: vicino Belluno c’è una casa, un posto del cuore. E a Sperlonga. Siamo abitudinari. Anche fermarsi è importante”.

A Sacile Francesca Cima è tornata a metà febbraio con i suoi due fratelli a trovare la mamma di 85 anni che vive da sola. “Avevamo deciso di andare, con tutte le precauzioni dovute a una persona anziana. Bisogna calcolare, trovare un equilibrio tra le norme sanitarie e l’impatto che le restrizioni per la pandemia scaricano sulla salute. Tra piattaforme, aiuto ai figli, il lavoro con zoom, le nostre giornate volano. Per lei no. L’ho vista invecchiata, ma dopo tre giorni che eravamo a casa mi è sembrata rinata. A quell’età cosa conta di più, il virus o la depressione?”.





