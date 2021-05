La protesta contro il Vaticano, sacerdoti tedeschi benedicono centinaia di coppie gay

Pubblicità

Pubblicità

Inizia oggi una settimana di proteste in Germania contro il Vaticano. Sacerdoti di circa cento chiese cattoliche, infatti, hanno deciso di benedire centinaia di coppie omosessuali in aperto contrasto con la recente nota della Congregazione per la dottrina della fede che ha vietato simili cerimonie.

A una settimana dalla Giornata internazionale contro l’omofobia i preti che aderiscono all’iniziativa stanno benedicendo coppie gay in tutto il Paese: da Monaco di Baviera a Francoforte sul Meno, da Berlino a Colonia, da Aquisgrana a Zornheim, fino a Würzburg e Quakenbrück: “La Chiesa cattolica sta perdendo contatto con la ‘realtà vivente’ delle persone Lgbt”, dice Christian Olding, un sacerdote della città di Geldern il quale, come altri suoi confratelli, da tempo benedice le coppie gay.

Il Vaticano dice no alla benedizione delle coppie gay: “Forma illecita” di Paolo Rodari 15 Marzo 2021

Francesco ha incontrato più volte persone omosessuali. Nel 2013, tornando dal Brasile, ha detto la famosa frase: “Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?”. A queste parole, tuttavia, non sono mai seguiti cambiamenti di dottrina. Quanto afferma il catechismo della Chiesa sula pastorale verso le persone omosessuali rimane valido.

A marzo, più di duemila sacerdoti, teologi e altri membri della Chiesa in Germania e Austria hanno firmato un appello in favore della benedizione delle coppie dello stesso sesso. Ma la Santa Sede ha deciso, d’accordo con Francesco, di non aprire: “Quando qualcuno dice che qualcosa non può essere discusso più, lo trovo irragionevole e inappropriato”, dice ancora Oldings. E continua: “Vivo al centro della società. Non voglio essere separato dalla realtà di vita quotidiana delle persone di cui faccio parte come sacerdote”.

Svizzera, prete benedice coppia lesbica. Il vescovo lo allontana di FRANCO ZANTONELLI 09 Febbraio 2015

Secondo il Pew Research Center, un think tank con sede negli Stati Uniti, l’86 per cento dei tedeschi pensa che l’omosessualità dovrebbe essere accettata. La protesta resta senza precedenti. Il presidente della Conferenza episcopale tedesca, monsignor Georg Bätzing, vescovo di Limburg, l’ha criticata e ne segue lo sviluppo con preoccupazione. Così anche il Vaticano. Uno scisma, infatti, seppure improbabile appare non impossibile.





Go to Source

Tweet Share Pinterest