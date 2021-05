La Rai querela Fedez per diffamazione, il rapper: “Vigliaccheria di Stato”

Pubblicità

Finisce in tribunale lo scontro Fedez-Rai, dopo le polemiche nate durante il Concerto del primo maggio. La Rai ha deciso di querelare per diffamazione il rapper per l’illecita diffusione dell’audio della telefonata con i vertici di Rai3 e per diffamazione aggravata della società e di una sua dipendente. “Sono orgogliosissimo a maggior ragione di quello che ho fatto, lo rifarei altre mille volte. Affronto le conseguenze”, la lunga replica di Fedez sul suo profilo Instagram. Il cantante ha poi aggiunto: “Un aggiornamento sull’album delle mie querele. La Rai ha deciso di querelarmi, loro dicono che la mia telefonata è tagliata ma la gente sui social pensa che quella integrale sia ancora peggio. Questa è la vigliaccheria di Stato”.

