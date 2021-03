La Regina Elisabetta “addolorata per le difficoltà di Harry e Meghan, saranno sempre amati”

La regina Elisabetta II si è detta “addolorata” dalle difficoltà che hanno affrontato Harry e Meghan. In un comunicato si legge che “l’intera famiglia è rattristata nell’apprendere fino in fondo quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan”.

E’ la risposta all’intervista durissima concessa a Oprah Winfrey dal figlio cadetto e della moglie. Le accuse di razzismo lanciate da Harry e Meghan, è scritto nel comunicato, sono “preoccupanti” e sono state “prese molto seriamente”.

Anche se “alcuni ricordi possono divergere”, verranno “affrontate dalla famiglia privatamente. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia”, è scritto nel comunicato.