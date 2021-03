La ricetta di Pfizer e Moderna nei fondi delle fialette da buttare

Pubblicità

Pubblicità

USANDO quello che rimaneva in fiale destinate a essere buttate via, un gruppo di scienziati della Stanford University ha trovato la ‘ricetta’ di due vaccini per il Covid-19 e l’ha pubblicata su Github, un sito in cui vengono raccolto i codici software. Lo riporta il Guardian di Londra, citando Motherboard, un sito di news tecnologiche.

Vaccino Johnson & Johnson: come funziona e cosa contiene di Daniele Banfi 11 Marzo 2021

I vaccini di cui gli studiosi hanno determinato le sequenze sono il Pfizer e il Moderna. Gli esperti commentano che la pubblicazione aiuterà i ricercatori in tutto il mondo a identificare meglio quando analizzano campioni se sono davanti a sequenze del virus o del vaccino per fermare il virus, perché come è noto nelle analisi di laboratorio c’è sempre il rischio di falsi positivi.

Covid, perché è così difficile confrontare i vaccini di Cinzia Lucchelli 18 Marzo 2021

Covid: ci sarà mai l’immunità di gregge? di Elisa Manacorda 01 Aprile 2021

Gli scienziati di Stanford hanno reso noto di essere stati in grado di raccogliere piccole porzioni di vaccino da fiale che altrimenti sarebbero stato gettate, grazia a un’approvazione per la ricerca prevista dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti. La sequenza del Pfizer era in realtà già nota, per cui gli studiosi hanno potuto semplicemente verificare se il loro lavoro era giusto, ma quella del vaccino Moderna non era stata ancora pubblicata.

Vaccino Pfizer, ritardare la seconda dose può non essere indicato per chi ha un tumore di Tina Simoniello 19 Marzo 2021

Covid, se le fake news sugli embrioni mettono a rischio la vaccinazione di Daniele Banfi 30 Marzo 2021

Nel loro post su Github, gli scienziati affermano che rivelare le sequenze è utile per aiutare i ricercatori a identificare rapidamente se una sequenza che stanno esaminando è di origine terapeutica o infettiva. Il professor Stuart Tarville, un immunologo dell’università di South Wales, interpellato dal Guardian, osserva che generalmente alle aziende farmaceutiche non piace che le loro “ricette” vengano rese note in questo modo, ma nel caso in questione si tratta soltanto delle sequenze: “Sarebbe l’equivalente di cucinare una complicata torta conoscendo gli ingredienti, ma senza le quantità e le istruzioni su come prepararla”.

La pandemia Vaccino Covid: senza no-vax la Gran Bretagna ha corso di Enrico Franceschini 30 Marzo 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest