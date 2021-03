La risposta del principe William alle parole di Harry e Meghan: “Non siamo affatto razzisti”

Pubblicità

Prima uscita pubblica per William e Kate a meno di una settimana dall’intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey. “Se ho sentito mio fratello? Ancora no, ma lo farò’”, ha spiegato William rispondendo a un giornalista. Quando gli viene chiesto un commento sul razzismo della famiglia reale ribatte: “Non siamo assolutamente razzisti”. Le accuse che Harry e Meghan hanno mosso verso Buckingham Palace riguardano soprattutto le discriminazioni subite dalla stessa Meghan, e, stando al racconto della duchessa, anche dal primogenito Archie. Quando Meghan era incinta del primo figlio qualcuno all’interno della famiglia reale avrebbe mostrato preoccupazione per il colore della pelle del nascituro. La regina Elisabetta in un comunicato ha promesso che le questioni sollevate da Harry e sua moglie nell’intervista, a cominciare da quella sulla “razza”, verranno “affrontate dalla famiglia privatamente”.

