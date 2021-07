La rivoluzione delle ginnaste tedesche, ai Giochi con la tuta: “No alla sessualizzazione delle atlete”

Pubblicità

Pubblicità

Oltre le gambe (scoperte) c’è di più. C’è la tuta che arriva alle caviglie. Una tuta che copre glutei e cosce, polpacci e ginocchia. Meno spazio all’immaginazione, più spazio all’esibizione. Ci sono i cristalli e le pietre, c’è il body rosso scarlatto, ci sono le maniche, come da tradizione, ma sotto sotto c’è altro: la divisa non è più il classico body da ginnasta, ma una tuta, aderente e coprente, che arriva ai piedi.

(afp)

Così si sono presentate le ginnaste tedesche alle qualificazioni. E così sarà, fino a fine Olimpiade. Per mettere fine alla “sessualizzazione della ginnastica”, così è deciso. C’è stato un momento in cui la squadra tedesca ha deciso di rompere con la tradizione e coprire le gambe. Avevano indossato la tuta con calzamaglia agli Europei di Ginnastica artistica dello scorso aprile ma, non erano sicure di indossare la divisa coprente anche a Tokyo 2020. Poi si sono sedute: “E ci siamo dette – racconta Sarah Voss – c’è una grossa competizione. Dobbiamo essere sorprendenti”. Ed è stata presa una scelta per mandare un messaggio contro la “sessualizzazione della ginnastica e delle donne” e un segnale contro ogni forma di abuso nei confronti delle atlete. Non è un caso, infatti, che le Olimpiadi di Tokyo siano le prime dopo la condanna a quasi 200 anni per abusi sessuali su centinaia di atlete dell’ex medico della nazionale americana di ginnastica, Larry Nassar. L’obiettivo è anche “evitare di sentirsi a disagio” sottolinea la federazione: a volte il il body può spostarsi durante un volteggio, un esercizio, uno spaccata e creare imbarazzo nelle atlete. Ma il regolamento non consente di sistemare i costumi durante le esibizioni, pena la riduzione dei punti.

La tuta è performante: la usano anche molti colleghi maschi, che compiono gli stessi movimenti non hanno alcun problema. “E noi – spiegano – vogliamo essere considerate e tratatte come gli uomini”. Vogliono la parità: hanno scoperto le carte, scoprendo le gambe.





Go to Source

Tweet Share Pinterest