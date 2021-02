Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/londra-la-royal-albert-hall-compie-150-anni-l-emozionante-tributo-di-mick-jagger/376831/377442?video/

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/spettacoli-e-cultura/londra-la-royal-albert-hall-compie-150-anni-l-emozionante-tributo-di-mick-jagger/376831/377442&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Questo video di 90 secondi diretto da Tom Harper non celebra solo la leggendaria Roayl Albert Hall di Londra ma tutta la musica dal vivo che nell’ultimo anno di pandemia è scomparsa dalle nostre vite. Le immagini del teatro vuoto si alternano a quelle che raccontano i 150 anni di storia della Albert Hall, fino ai concerti di Freddie Mercury, Iggy Pop, George Michael, Led Zeppelin e i Rolling Stones, Adele. La voce narrante è quella di Mick Jagger che recita il testo “For Friends Only”, scritto dal poeta W. H. Auden, morto nel 1973. “Come un santuario dell’amicizia, vuoto e silenzioso per la maggior parte dell’anno, questa stanza si aspetta da te quello che tu solo, come visitatore, puoi portare, un fine settimana di vita personale”.

video Twitter/Royal Albert Hall





Go to Source

Tweet Share Pinterest