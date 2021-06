La scanzonata Olanda alza l’asticella. De Boer: “Ora l’obiettivo è la coppa”

Pubblicità

BUDAPEST – L’Olanda era partita a fari spenti. Peggio, con una nazione ostile, inviperita per l’eresia di De Boer che ha scelto di affidarsi al 3-5-2, contraddicendo il sacro dogma del 4-3-3 di Cruijff. Il ct ha preso critiche e insulti (persino dal suo fratello gemello), ma alla fine ha avuto ragione lui, che non ha fatto altro che modellare l’assetto sui suoi giocatori migliori, liberando le briglie all’incontenibile Dumfries (e sulla sinistra sta crescendo Van Aanholt) e miscelando in difesa tre giocatori perfetti per giocare assieme, cioè De Vrij, De Ligt e Blind. Lascia perplesso solo il fatto che in nazionale il centrale lo faccia lo juventino, invece più abituato a giocare a destra, e non l’interista, che quest’anno in quel ruolo è stato il miglior difensore della serie A. Ma sono quisquilie.

Il miglior attacco e i sogni di gloria

L’Olanda arriva agli ottavi finale a punteggio pieno e con l’attacco più prolifico del torneo, anche se le punte non hanno ancora fatto faville (ma le prime apparizione del giovane Malen sono state molto promettenti). Di sicuro, il 3-5-2 di De Boer non ha niente di difensivo, come invece temeva l’opinione pubblica olandese: è invece sufficientemente scanzonato perché gli esterni giocano alti e i centrocampisti si inseriscono di continuo, con l’eccezione di De Roon che fa lavoro di puro gregariato (difatti i tifosi non lo apprezzano e preferirebbero il talentuoso Gravenberch). Sta di fatto che vincendo una partita dopo l’altra l’Olanda ha preso coscienza di sé e adesso De Boer punta dichiaratamente alla vittoria: “In partenza l’obiettivo erano le semifinali, ma adesso vogliamo portare la barca nei canali”, ovvero sfilare con la coppa su un battello tra le acque di Amsterdam, come fecero Van Basten e compagni nel 1988.

Un biglietto per Baku

D’altronde l’Olanda è capitata nella zona più agevole del tabellone, dove gli unici avversari di altissimo livello, Inghilterra e Germania, si incontreranno tra loro. Se battessero la Repubblica Ceca, gli olandesi avrebbero lo svantaggio logistico di giocare a Baku (contro la Danimarca). “Ma avremmo cinque giorni tra gli ottavi e i quarti e questo sarebbe un bel vantaggio” ragiona De Boer, che trova sempre il lato buono delle cose. “E’ questo il vantaggio di stare dalla nostra parte del tabellone. Che le nostre possibili avversarie siano più abbordabili delle altre è solo un’opinione”.

I cechi con il dubbio Darida

De Boer non può avere timore della Repubblica Ceca, pur definendola una formazione “solida, molto compatta, che sa giocare sia sul lungo sia sul breve”. Ma è chiaro che l’Olanda è favorita, anche perché i cechi sono alle prese con i problemi di salute del loro capitano Darida, elemento fondamentale di una nazionale di non eccelsa qualità, che rimarrà in dubbio fino all’ultimo: “Farò di tutto per giocare, ma se dico che non so se ce la farò non è per speculare, è che proprio non lo so”. Il ct Jaroslav Silhavý spiega che “perdere il proprio capitano è sempre delicato, ma dobbiamo rispettare il suo infortunio. Abbiamo comunque diverse soluzioni per rimpiazzarlo”. Dell’Olanda, Silhavý dice che “è una squadra che ha fame di pallone, appena lo perdono cercano subito di recuperarlo con il pressing. Ma non penseremo soltanto a difenderci”.

Il leader Wijnaldum

L’Olanda metterà in vetrina Dumfries e forse Malen, anche se il leader incontrastato è Wijnaldum, il miglior giocatore di questo Europeo, del quale De Boer traccia un ritratto di questo genere: “Gini è un giocatore molto importante per noi, dentro e fuori il campo. È un esempio, fa da legame tra i giocatori e tra i tifosi e la squadra, tutti lo amano, ha sempre il sorriso sulle labbra ma al tempo stesso è molto fermo sui suoi valori. È una persona completa”. E un tuttocampista straordinario.





