La scogliera frana in acqua e crea un mini-tsunami: la concitata fuga dalle onde

“Scappiamo, Brad! Fai retromarcia!”. Jahn Martin ha registrato con il proprio smartphone i concitati momenti in cui, insieme all’amico, è dovuto fuggire velocemente dalle onde causate dal crollo in acqua di una parte di scogliera nel Lago Superiore. I due ragazzi si stavano rilassando in barca, quando hanno notato alcuni pezzi di roccia franare. Dopo pochi secondi si è staccata una porzione enorme di scogliera (secondo l’agenzia Storyful pari a 200 piedi, circa 61 metri) che è finita in acqua, causando un effetto tsunami. “Sono stati momenti drammatici, siamo dovuti fuggire di corsa”, ha detto Martin ai media locali. “La vista, il suono e le enormi onde che le rocce hanno creato ci hanno spaventato tanto, ma per fortuna siamo riusciti a scappare”.





