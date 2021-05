La scomparsa di Denise: ispezione dei carabinieri a casa di Anna Corona, la madre della sorellastra

Pubblicità

La procura di Marsala ha inviato questa mattina i carabinieri nell’abitazione di Anna Corona, la madre di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise Pipitone, la bambina scomparsa l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. E’ stata disposta un’ispezione, per “accertare lo stato dei luoghi”. Nei giorni scorsi, i magistrati hanno riaperto il caso, ascoltando alcune persone, stanno anche vagliando delle segnalazioni che sarebbero arrivate al palazzo di giustizia. Jessica Pulizzi era finita sotto processo con l’accusa di concorso in sequestro di persona, ma è stata assolta in tutti e tre gradi di giudizio.

Ora, i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Trapani stanno cercando una nuova traccia. In quella casa, erano già stati tante volte nel 2004. All’epoca, il sospetto era che Anna Corona (ex moglie di Pietro Pulizzi, il padre naturale di Denise) avesse aiutato la figlia nel suo piano di vendetta. Ipotesi caduta con l’assoluzione di Jessica Pulizzi. Ma in quella casa di via Pirandello, a Mazara, gli inquirenti sono adesso tornati. Qualcuno ha fornito nuove indicazioni agli investigatori? C’è una nuova pista sulla scomparsa di Denise? In realtà, questa è la pista principale seguita dagli inquirenti, quella familiare.





