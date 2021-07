La scuola è nell’orto: bambini a lezione dallo chef stellato Crippa

Se il maestro è lo chef tristellato Enrico Crippa e la lavagna è l’orto del suo ristorante Piazza Duomo, anche i bambini possono imparare a scrivere nella terra. Lo sanno bene i promotori di ORTOgrafia, il percorso didattico ideato da Alba Città Creativa Unesco per la Gastronomia e rivolto ai più piccoli per avvicinarli alla coltivazione degli ortaggi e favorire una maggiore consapevolezza rispetto all’origine degli ingredienti.

Il progetto pilota, realizzato in collaborazione con l’associazione Sinergia Outdoor, ha debuttato con i centri estivi frequentati dagli alunni delle scuole dell’infanzia albesi: accolti dallo chef nel suo «regno vegetale» alle porte di Alba, i bimbi hanno sperimentato la messa a dimora delle piante, assaggiato erbe e ortaggi, osservato come si realizza una compostiera e imparato il significato di espressioni come chilometro zero, agricoltura bio ed ecosostenibilità. «Non ho mai visto tanto entusiasmo – dice Crippa -. Abbiamo assaggiato insieme un sacco di verdure e scoperto i gusti schietti e genuini che possono arrivare dalla coltivazione della terra».

Il progetto, spiega l’assessore albese al Turismo, Emanuele Bolla, «porta il nome di ORTOgrafia, perché l’orto ha letteralmente scritto la storia della nostra alimentazione e ha disegnato sapientemente la fisionomia del paesaggio rurale ed urbano. Una missione dei futuri progetti di Alba Città Creativa sarà quella di esportare nel mondo saperi e tradizioni della nostra cultura gastronomica e per far questo abbiamo bisogno dell’aiuto dei bambini, che sono il nostro futuro. Vogliamo accrescere in loro la consapevolezza che l’orto ha da sempre nutrito le famiglie con prodotti di stagione coltivati vicino casa e con i frutti della terra che sono da sempre alla base delle ricette della tradizione e della cucina dei grandi chef».

Per Enrico Crippa è l’ora del “periodo Barolo”: così il grande rosso ispira lo chef ed entra anche nel brodo di Eleonora Cozzella 04 Luglio 2021

ORTOgrafia si pone la finalità di presentare attivamente ai bambini la tematica del ciclo naturale dei prodotti che consumano nei loro pasti quotidiani, presentare la possibilità di una gestione sostenibile delle energie necessarie alla produzione degli stessi, mostrare la tecnica della decomposizione del materiale organico da utilizzare come fertilizzante naturale e accompagnare i bambini nella scoperta delle tecniche di coltivazione di un piccolo orto da balcone.